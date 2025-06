Chase Burns, emocionado por debutar con los Rojos contra los Yankees

De niño, Chase Burns soñaba con jugar para los Yankees de Nueva York y ahora está a punto de debutar en las Grandes Ligas contra ellos.

Burns, de 22 años, subirá al montículo para los Rojos de Cincinnati el martes por la noche, menos de un año después de ser la segunda selección general del draft amateur de 2024.

"Quería ser como Derek Jeter y jugar como campocorto. Sin embargo, estoy emocionado de tener el uniforme de los Rojos", dijo Burns el lunes antes de que Cincinnati abriera una serie de tres juegos contra los Yankees.

El lanzador derecho tuvo marca de 7-3 y efectividad de 1.77 en 13 aperturas con Clase-A Dayton, Doble-A Chattanooga y Triple-A Louisville antes de que la directiva de los Rojos lo declarara listo para las Grandes Ligas. Fue ascendido al equipo de taxis el lunes y será agregado a la lista de activos antes del juego del martes. "Hablé mucho de ello. Quería ascender rápido y dejar huella, pero cuando sucede es surrealista. Justo el otro día me sentí como si estuviera en Dayton, haciendo mi primera apertura", dijo Burns.

Burns será la quinta selección de primera ronda del draft del año pasado en llegar a las Grandes Ligas, uniéndose al primera base de los Atléticos, Nick Kurtz; al jardinero de los Reales, Jac Caglianone; al segunda base de los Angelinos, Christian Moore; y al jardinero de los Astros, Cam Smith, quien fue seleccionado por los Cachorros antes de irse a Houston en el canje de Kyle Tucker en diciembre pasado. Burns y Kurtz estudiaron en Wake Forest.

La fortaleza de Burns es su recta, que promedia 97 mph y regularmente alcanza los tres dígitos. También tiene un slider por encima del promedio como lanzamiento secundario y ha mejorado su cambio de velocidad. Lideró a los lanzadores de ligas menores durante toda la temporada con un WHIP de 0.77, ocupó el quinto lugar en efectividad, fue sexto con 89 ponches y empató en sexto lugar con un promedio de bateo de los oponentes de .167.

"Es electrizante en el montículo. Lanza con fuerza y su repertorio lento es excelente", dijo el lanzador de los Rojos, Andrew Abbott. "Llega con la mentalidad y el físico adecuados. Con todas esas cosas combinadas, estará listo".

Debutar en las Grandes Ligas genera un estrés especial. Hacerlo contra una de las mejores alineaciones de las Grandes Ligas lo lleva a otro nivel.

El tercer bateador al que probablemente se enfrentará Burns será el toletero de los Yankees, Aaron Judge, quien conectó su jonrón número 28 durante la primera entrada el lunes por la noche.

Burns, sin embargo, intenta mantener la calma de cara al martes por la noche.

"Sé que está ahí. Simplemente disfruten el momento", dijo Burns. "En todo lo que hagas en la vida, habrá presión. Eso es lo que mi padre me inculcó. Y, por supuesto, al ser la segunda selección general, tendrás mucha presión. Al final, solo hay que divertirse".

Según baseball-reference.com, Burns será el 58.º lanzador abridor desde 1961 en debutar en las Grandes Ligas contra los Yankees. En esa lista se incluyen Luis Tiant, Blake Snell, Jacob deGrom, David Wells y Jake Peavy.

Otra persona a la que no le preocupa el debut de Burns contra los Yankees es su mánager.

"No creo que te importe un comino la mística. Si lo hiciéramos, probablemente cometeríamos un error", dijo Terry Francona. "No tomamos decisiones por eso. Quizás sea por las redes sociales, no por lo que estamos haciendo".

"No se puede replicar el primer partido en las Grandes Ligas". Podría ser el día más emocionante de tu vida, y no te arrepientas. Pero lo que pase mañana no definirá su carrera. Si lanza siete entradas en blanco, todos lo pondrán en el Salón de la Fama. Si permite cuatro carreras en tres entradas, querrán bajarlo. Le dije: "Simplemente sé tú mismo y veamos si te pueden batear".

Los Rojos (41-38) abrieron la serie con un triunfo de 6-1 el lunes por la noche y llegan al martes con 11 victorias en 16 juegos, a dos juegos del último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Cincinnati tiene un récord de 12-8 en junio, empatado en el tercer mejor de la Liga Nacional.

El ascenso de Burns y la designación para asignación del cotizado infielder Jeimer Candelario indican que los Rojos creen que pueden aspirar a un puesto en la postemporada en el primer año de Francona como mánager.

"La gerencia y los dueños podrían haber frenado el avance de Burns, pero es un jugador extremadamente talentoso que todos ven que puede ayudarnos a ganar ahora". "Esto refuerza y demuestra que ellos también creen en nosotros, lo cual es genial", dijo el jardinero Gavin Lux, quien conectó un jonrón en la victoria del lunes. "Los chicos se apoyan mutuamente y estamos empezando a ganar impulso".