Gilgeous Alexander culmina con un MVP una de las temporadas más brillantes en la NBA

Es el jugador más valioso. El máximo anotador. Y ahora, campeón de la NBA y MVP de las Finales de la NBA.

Todo en una temporada.

Shai Gilgeous-Alexander ha entrado en uno de los clubes más elitistas del juego.

El canadiense de 26 años está en la cima del baloncesto mundial en casi todos los sentidos. Gilgeous-Alexander y el Oklahoma City Thunder conquistaron el título de la NBA el domingo por la noche, venciendo a los Indiana Pacers por 103-91 y ganando la final en un emocionante partido de siete partidos.

Se convierte en el cuarto jugador en la historia de la NBA en ganar el MVP, el MVP de las Finales, un título de anotador y jugar para un campeón en la misma temporada. Kareem Abdul-Jabbar lo hizo una vez, Michael Jordan lo hizo cuatro veces, y Shaquille O'Neal fue el último en unirse a esa fraternidad, hasta ahora.

“Mucho trabajo duro, muchas horas en el gimnasio”, dijo Gilgeous-Alexander. “Esto no es solo una victoria para mí. Es una victoria para mi familia. Es una victoria para mis amigos. Es una victoria para todos los que me apoyaron durante mi infancia. Es una victoria para la afición, la mejor afición del mundo”.

El título culmina una temporada en la que el Thunder ganó 84 partidos, empatando la tercera mayor cantidad de cualquier equipo en cualquier temporada en la historia de la NBA. Gilgeous-Alexander terminó la temporada con 64 partidos de al menos 30 puntos. Los únicos otros jugadores en anotar 30 puntos tantas veces en una temporada: Wilt Chamberlain, Rick Barry, Elgin Baylor, Bob McAdoo, James Harden, Jordan y Abdul-Jabbar.

Es una compañía increíble. Con el debido respeto a esas leyendas, a Gilgeous-Alexander no le importa. Los Thunder son campeones de la NBA. Con eso le basta.

“Me concentro en ser la mejor versión de mí misma para este equipo de baloncesto, cueste lo que cueste, durante todos los partidos, todas las posesiones que se necesiten, todos los momentos”, dijo Gilgeous-Alexander. “En definitiva, solo intento vivir el momento. Creo que eso es lo que me ha traído hasta aquí. Eso es lo que me ha ayudado a conseguir el premio al Jugador Más Valioso, a lograr todo lo que he logrado. Ha ayudado a este equipo a ganar partidos de baloncesto”.

Este no fue un intento de ascenso furtivo a la cima del estrellato. Gilgeous-Alexander lleva años ascendiendo.

Es uno de los dos únicos jugadores —el otro es Giannis Antetokounmpo— que promedian al menos 30 puntos por partido en cada una de las últimas tres temporadas. Lideró a Canadá a la medalla de bronce (sobre Estados Unidos, nada menos) en el Mundial de 2023, fue seleccionado para el All-Star y el primer equipo All-NBA durante tres años consecutivos, disputó sus primeros Juegos Olímpicos el año pasado y acaba de terminar una temporada en la que registró las mejores marcas de su carrera en puntos y asistencias por partido.

notó 3.172 puntos esta temporada, incluyendo los playoffs, la novena mayor cantidad de cualquier jugador en la historia de la NBA.

Ah, y ahora es un campeón.

“Está mejorando cada año en casi todo”, dijo el entrenador del Thunder, Mark Daigneault. “Creo que ha mejorado mucho como armador… Y además es un anotador increíble e increíblemente eficiente. Nos apoyamos en eso. Él se apoya en eso. Ha aprendido a salir adelante cuando los equipos lo presionan demasiado y se comprometen demasiado, y creo que eso se refleja en cómo hemos jugado en ataque a lo largo de la temporada”.

Los rivales no tienen más remedio que maravillarse de cómo Gilgeous-Alexander hace lo que hace. No es un artista de alto vuelo como Jordan, ni una potencia imparable como LeBron James, ni un deslumbrante triple como Stephen Curry. Parece jugar a su propio ritmo la mayor parte del tiempo, en gran parte porque las defensas tienen pocas maneras de frenarlo o acelerarlo.

"Shai, es buenísimo", dijo durante la serie el base de los Pacers, Tyrese Haliburton, quien sufrió una grave lesión en la parte inferior de la pierna que lo dejó fuera del séptimo partido en el primer cuarto. "Es muy escurridizo entre esos huecos. Divide las pantallas, no sé cómo lo hace... Es un jugador muy difícil de cubrir".

Gilgeous-Alexander es la cara del baloncesto en Oklahoma City, se está convirtiendo rápidamente en uno de los rostros de la NBA (su camiseta es ahora una de las más vendidas) y no es ningún secreto que ahora es un ícono para los aficionados canadienses. Anteriormente era Steve Nash, el primer canadiense en ganar el MVP de la NBA.

Ahora, Nash tiene ayuda.

“Solo podemos imaginar y emocionarnos por todos los niños del mundo, pero en particular los canadienses, que se verán tan positivamente influenciados, sean o no jugadores de baloncesto, por su forma de ser, su desempeño y su compromiso con su profesión”, dijo Nash. “Es extraordinario y es un ejemplo increíble para todos, no solo para los niños”.

No cabe duda de que Nash influyó en el ascenso de Gilgeous-Alexander. Otro grande que sí lo hizo fue Kobe Bryant.