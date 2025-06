Robert Suárez es suspendido por tres juegos luego de golpear a Shohei Ohtani

Robert Suárez, cerrador venezolano de los Padres de San Diego, fue suspendido por tres juegos y multado con una cantidad no revelada el viernes, un día después de golpear intencionalmente a Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles con un lanzamiento.

El pelotazo se presentó el jueves por la noche, durante el tenso encuentro entre los dos rivales de la División Oeste de la Liga Nacional.

Suárez apelará la suspensión, lo que le permitía estar disponible para jugar con San Diego el viernes por la noche contra Kansas City.

El manager de los Padres, Mike Shildt, y su colega de los Dodgers, Dave Roberts, también recibieron suspensiones de un juego y multas no precisadas por su participación en los altercados en la novena entrada del juego que los Padres ganaron por 5-3 en el Dodger Stadium.

“Apoyo esto”, dijo Roberts en referencia a la decisión disciplinaria de la liga. “Creo que obviamente nunca quiero que el juego se trate de los managers. No debería ser así. Debería tratarse de los jugadores y de ganar, así que anoche, ambos managers estábamos protegiendo a nuestros equipos, y desafortunadamente llegó al punto en que nos convertimos en el foco, y eso no debería ser”.

Ambos pilotos fueron expulsados en la parte alta de la novena después de que corrieron al campo y se encararon durante una acalorada discusión que casi pasó a mayores, antes de que sus jugadores y coaches intervinieran.

Shildt consideró que el relevista de los Dodgers, Jack Little, golpeó intencionalmente al dominicano Fernando Tatís Jr. en la mano derecha con un lanzamiento. Ello desató el último incidente de bancas vacías entre los contrincantes divisionales que acumulan años de animadversión.

“Las circunstancias fueron realmente desafiantes en esta última serie, y al final del día no me arrepiento de defender a un chico que amo, a Tati, y a un equipo que amo y a una ciudad que amo”, expresó Shildt. “En ese sentido, no tengo remordimientos de cómo se llegó a ese punto. Nuevamente, todos podemos tener nuestros comentarios, pensamientos y teorías. Pero en cuanto a mis acciones, no es algo que quieras hacer todas las noches o que necesite hacerse, esperemos que nunca más.

“Sin embargo, se tomaron acciones apropiadas para las circunstancias, y no me arrepiento en absoluto”.

Shildt y Roberts purgaban sus suspensiones el viernes. El coach de banca Danny Lehmann dirigía a los Dodgers contra los Nacionales de Washington, y el coach de banca de los Padres, Brian Esposito, estaba a cargo del dugout de San Diego.

En la parte baja de la novena entrada, Ohtani fue golpeado en la parte trasera de su hombro derecho por un lanzamiento de Suárez, poniendo la carrera del empate en los senderos durante la remontada de tres carreras de los Dodgers.

Los compañeros de Ohtani parecían estar preparándose para invadir el campo por segunda vez antes de que Ohtani los hiciera retroceder. El japonés, tres veces nombrado el Jugador Más Valioso, caminó luego hacia el dugout de los Padres para un ligero intercambio de palabras, desactivando la tensión.

Suarez insistió el viernes en que no había tomado represalias por el pelotazo a Tatís.

“Nunca intenté meter a nadie en problemas o golpear a alguien”, dijo el pitcher. “Desafortunadamente, sucedió. Me expulsaron y no pude terminar el juego, pero ganamos como equipo y pudimos salvar ese juego… Los Dodgers tienen derecho a su opinión. Pueden decir lo que quieran. Ese no fue el caso. Estaba allí para tratar de salvar el juego”.

Ohtani realizó una sesión de bullpen según lo programado el viernes a pesar de haber sido golpeado por Suárez en su hombro de lanzar. Se espera que el astro asiático haga su segunda apertura en el montículo para los Dodgers el domingo, dijo Roberts.

Tatís estaba en la alineación de los Padres como de costumbre el viernes. Manny Machado dijo después que los Dodgers deberían “rezar” para que Tatís hubira escapado de una lesión grave.

Los conminó a “encender una vela”.