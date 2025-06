¿Será Rafael Devers el primer gigante con 30 jonrones en las pasadas dos décadas?

Rafael Devers , quien fue transferido de la tercera base debido a la presencia de una opción defensiva superior en Boston (Alex Bregman), acaba de ser transferido a una situación en la que casi con seguridad no jugará en tercera base debido a la presencia de una opción defensiva superior (Matt Chapman, cuando esté sano ). Es una situación deliciosamente irónica que será objeto de mucho análisis durante las próximas semanas (¿meses? ¿años?), así que centrémonos en algo más a corto plazo:

Los Gigantes, quienes (¿in?)famosamente no han tenido un bateador de 30 jonrones desde la última vez que Barry Bonds lo hizo en 2004, acaban de adquirir uno de los bateadores más letales de las Grandes Ligas, y está pasando de un estadio local que tiene muchos extremos a otro estadio local que tiene muchos extremos.

Bueno, eso también es mucho para desempacar.

No se trata solo de que los Gigantes no hayan tenido un bateador de 30 jonrones en más de dos décadas, por supuesto. Se trata de cuántos otros equipos sí lo han hecho. Ha habido 541 temporadas de este tipo desde 2005 —hay 27 jugadores que lo han logrado al menos cinco veces— y exactamente ninguna de ellas ha sido con la camiseta de la Bahía. (Brandon Belt lo habría logrado en 2021, cuando conectó 29 jonrones en 97 partidos a pesar de diversas lesiones, pero no lo hizo).

Devers tiene tres de ellos, en 2019, 2021 y 2023, y está a medio camino de repetirlo esta temporada. Desde la última temporada de Bonds, los Giants tienen la segunda menor cantidad de jonrones de cualquier equipo , y casi 1500 menos que los Yankees. Ahora, han añadido a un toletero que posee una tasa de hits fuertes entre los 10 mejores : está en un empate virtual con Aaron Judge. En las últimas cinco temporadas, solo siete bateadores tienen más jonrones que sus 141. Así que eso es todo, ¿verdad? ¿Se acabó la racha? Más o menos. Tenemos que ver esto tanto desde el punto de vista del equipo como del jugador. No es exactamente lo mismo.

Es bueno para los Gigantes. Por supuesto.

Bueno, obviamente. Si bien Oracle Park es la razón principal de esa falta de jonrones —es, como veremos en breve, un lugar bastante miserable para la potencia—, también se debe en parte a que los Giants no han empleado muchos bateadores potentes a lo largo de los años. No está claro si se trata de una preferencia organizacional o de la creencia de que el impacto del estadio es tan poderoso que tiene más sentido priorizar otras habilidades, pero es indiscutible.

Estamos en la undécima temporada de seguimiento de Statcast. Entre los 30 equipos, los Giants tienen la cuarta tasa de batazos fuertes más baja en ese periodo; solo un jugador ha logrado una tasa de batazos fuertes superior al 50% en una temporada con al menos 400 apariciones al plato: Joc Pederson, quien lo logró tanto en 2022 como en 2023.

Si nos ponemos un poco más sofisticados con la "calidad esperada del contacto", entonces son el quinto equipo más débil. Es parte de la razón por la que se esforzaron tanto en conseguir a Judge y Carlos Correa; este equipo simplemente no ha tenido potencia en mucho tiempo. Cuando no se hace mucho contacto fuerte, como equipo, no se van a encontrar jonrones, sin importar en qué estadio jueguen.

Entra Devers, quien, de haber estado allí, habría reescrito por sí solo la tabla de posiciones de los equipos más golpeados (desde 2015). De hecho, basta con echar un vistazo a cómo se vería esa lista ahora , combinando a Devers y a todos los demás Giants.

Si parte de la sequía se debe simplemente a la falta de bateadores con el slugging necesario, entonces todo es diferente ahora. Devers posee un poder de élite como pocos Gigantes desde Bonds han podido presumir.

Quizás no sea tan obviamente bueno para Devers.

Fenway se considera un estadio deficiente para bateadores zurdos de potencia, en parte debido a su profundidad en el jardín central derecho, salvo en el Pesky Pole, en la línea del jardín derecho. En cuanto a jonrones, es cierto; si analizamos los factores de Statcast de los últimos tres años (como se hará con todos los números que mencionaremos aquí), ocupa solo el puesto 21 en factor de jonrones, con una puntuación de 90 que significa "un 10 % peor que el promedio de las Grandes Ligas".

Lo mismo aplica para Devers. Más de la mitad de sus jonrones de por vida (120) han sido fuera de casa (donde ha bateado 95).

Pero aquí también están sucediendo algunas cosas.

En primer lugar, no irá precisamente a un estadio más favorable para batear. Si Fenway ocupa el puesto 21 en cuanto a jonrones para zurdos, Oracle ocupa el 27 , o el segundo más débil de los 28 estadios que se han utilizado durante los tres años. Si bien es cierto que las gradas del jardín derecho en Fenway son profundas, hay una gran parte del jardín central derecho que es más profunda en San Francisco, y aunque el muro de 7,3 metros del jardín derecho no es el Monstruo Verde de 11,2 metros, sigue teniendo 7,3 metros de altura . (Además del espacio adicional que tiene San Francisco en el jardín izquierdo, aunque con un muro mucho más bajo).