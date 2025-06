Golf: Son datos y hay que darlos: Percepción Vs. realidad

Hola Fiebruses. Como es una semana “rara” de finde largo por la celebración del Jueves de Corpus Christi, venimos “light” y hoy les escribo sobre cosas que los golfistas saben pero no dicen ni expresan, por una razón u otra. ¡“Vamo’ allá!

* ¿Quiénes ganaron? Fulanito y fulanito. ¿Oh, pero otra vez? Se refiere a una pareja que de nuevo ganó un torneo y que todo el mundo sabe que "manejan" su hándicap, amañan tiros, se confabulan con la otra pareja de juego para ambos ganar, entre otras cosas, pero nadie dice nada. * Si no hacen algo, esto se va a "fuñir". Dícese de las críticas a un campo a un club o a un evento, en el que hay comentarios por lo bajo sobre su situación, pero cuando se ven de frente con la persona responsable, o de quien tiene la toma de decisión, se meten "el rabo entre las piernas" y hacen mutis. * Yo vi cuando puso una bola, pero yo no quiero problemas en mi vida. Tema repetitivo en los torneos, pero a la hora de denunciarlo son muy pocos los que se atreven. Claro, en mi caso, me escriben o me llaman para que yo lo haga. ¡Ay ñeñe! * Es Scramble, mi pareja no viene, pero yo juego dos bolas. No, amigo querido. Usted juega una bola y el score resultante es el que cuenta. No quiera saber más que el lápiz. * En la tarjeta dice que jugamos con 6, entonces caemos en la A. Pero criatura, si les da 6 es porque se juega con el 25% del hándicap. Eso quiere decir que la suma de ambos dio 24, y el 6 es el resultante del 25%. Usted juega en la B (claro dependiendo de las categorías que tenga el torneo en sus reglas, pero en el 95% de los casos son las mismas). * ¿Tu eres socio del country? El que no lo es siempre tiene una respuesta a mano: o que nunca le ha interesado, o que él se iba a hacer socio pero pasó algo familiar, o que María estaba lavando, y se le acabó el jabón. Hermano admítalo: o no tiene "cuarto" o no tiene abolengo. Punto. * Pregunta en noviembre de 2024: ¿Cuándo es tu próximo viaje? Respuesta mía: en octubre 2025. "Tu vé. En ese no me quedo". Meses van y vienen, y "nananina". Jefe, no hable tantos disparates ni haga tanto aguaje y bulto delante de los otros. * No voy a jugar X torneo porque agoté mi presupuesto de golf del año y la cosa tá dura. Eso lo dice eso en marzo, con un viaje de meses por delante y con la temporada de eventos en pañales. Luego los ves bailando en todas las fiestas, fotografiándose en todas las carpas, y azarando en el medio. * Guárdame un cupo en tu torneo. Esos son los primeros que se desaparecen y ni siquiera te dan una explicación. ¿El cupo? Bien gracias.