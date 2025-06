Aryna Sabalenka planea olvidarse de su derrota contra Coco Gauff tomando tequila

La bielorrusa Aryna Sabalenka reconoció haber hecho uno de los peores partidos de su carrera en la final de Roland Garros contra la estadounidense Coco Gauff, que tratará de olvidar con "gominolas y tequila".

"Necesito un par de días para olvidarme por completo de este mundo, de esta locura. Tengo un vuelo reservado para Mikonos y sí, beberé tequila, comeré gominolas, nadaré, haré un poco de turismo", señaló la jugadora, que en la pista se derrumbó entre lágrimas al recibir el trofeo de subcampeona.

La bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda clasificada, reacciona con su trofeo tras la final del Abierto de Francia contra la estadounidense Coco Gauff, ganadora del título, en el estadio Roland-Garros de París, el sábado 7 de junio de 2025. (Foto AP/Christophe Ena)Aurelien Morissard

"Ahora no veo como puedo ser indulgente conmigo misma, es el peor partido que he jugado en los últimos meses. Es como una broma, no puedo jugar así una final. Si fuera en cuarta ronda,... pero en la final de un Grand Slam no puede pasar esto", comentó.

"Con lo bien que he jugado todo el torneo, duele más hacerlo así en la final", agregó.