Aaron Judge y los Yanquis

¿Puede un jugador hacer el papel de Supermán y conducir a su equipo a Grandes Ligas? En beisbol no funciona así… Barry Bonds, el bateador más temible en la historia de las mayores, tuvo una carrera de 22 años, participó solamente en una Serie Mundial, y su equipo la perdió (2002, Gigantes vs. Angelinos). Nunca fue campeón, pero en el plano personal obtuvo 7 premios MVP.

Ahora tenemos el caso de Aaron Judge, la megaestrella de los Yanquis, que es líder de todo y conduce a su club por buenos caminos. Judge empezó su carrera en 2017, y apenas fue el año pasado cuando asistió a su primera Serie Mundial, perdiendo ante los Dodgers.

Pero, noten que Judge es líder de los distintos renglones relacionados a sus tantos jonrones, y eso también se le pega al equipo en las estadísticas colectivas.

Judge está de líder en bateo con .396, OBP con .493, slugging 771 y OPS con 1,264 Es tercero en carreras empujadas con 55, y este año está en cuarto lugar en bases por bolas recibidas, detrás de Juan Soto (55), Rafael Devers (51) y Marcell Ozuna (50). Tiene 23 jonrones, igual que Shohei Ohtani, pero hay un señor de Seattle, el receptor Cal Raleigh, que ha venido super duro y suma 26.

Con esos números, Judge ayuda a los Yanquis a posicionarse bien en la parte colectiva. Ellos son primero en jonrones con 105, en OBP .344, en slugging .366 , y OPS .810…

El record del club está en 39-25, disfrutan del primer lugar de la División Este, y tienen tremendo ambiente porque en casa presentan record de 21-12, y bueno también en la ruta con 18-13.

Un departamento en que los Yanquis no se distinguen es en robo de bases: suman 48 para el puesto 17 de los 30 equipos de liga mayor. Pero, en carreras están en tercero con 349, promediando 5.3 por juego, que raya en lo excelente.

Estos números no son casuales pues, de alguna manera, se reflejan en la tabla de ganados y perdidos.

JUGADORES: ¿Cómo les ha ído este año a los Yanquis con sus jugadores regulares y lo que proyectaban en el mes de marzo?.. En la receptoría, Austin Wells ha venido estable, pero no tanto como se esperaba de él luego de un primer año 2024 en que enseñó condiciones (tiene 10 jonrones, pero debe mejorar su promedio de .221)…

El inicialista Paul Goldschmidt es guante de oro con excelente defensa, ha bateado por encima de .300 todo el tiempo, aunque su bateo de poder apenas presenta 7 jonrones luego de dos meses y pico.,. La segunda base ha sido un problema, con Jazz Chilholm, dando jonrones de vez en cuando, pero se parece mucho al refrán de mucha espuma, poco chocolate.. Así han fracasado en la tercera también, y en el left field no son buenas las noticias pues el dominicano Jasson Domínguez no termina de arrancar, aunque disparó 3 jonrones en un partido. El short Anthony Volpe por debajo, y Cody Bellinger y Trent Grisham han estado bien.

PITCHEO: Solamente dos hombres sobresalen en el pitcheo abridor, los zurdos Max Fried (8-1, con 1.78), y Carlos Rodón (8-4 y 2.87). Los demás no han aportado mucho, y en el relevo Devin Williams se suponía el cerrador pero hasta ahora es un fracaso, y Luke Weaver ha estado bien, pero recientemente se lesionó.

Se espera que en el mes de los cambios, en julio, los Yanquis lleven talento nuevo hacia el Bronx, pero eso nunca sucede. Tan solo tendrán la suma de Giancarlo Stanton, a ver si no se lesiona de nuevo, y del pitcher dominicano Luis Gil.

De cualquier forma, la división Este ha estado pésima, y eso ha favorecido a los Yanquis, al manager Aaron Boone y al gerente Brian Cashman… Y no se olvide este: en ese club no importa el buen record, sus fanáticos y la prensa siempre aspiran el anillo de Serie Mundial. Si no lo logran, tanto el manager como el gerente deberán asumir “su fracaso”.

LO DE HOY. Los dos equipos que siguen los dominicanos este año son Mets y Yanquis.. Este martes, los Mets inician serie en casa recibiendo a los Nacionales de Washington, los Yanquis visitan a Kansas City.

SUPERMAN: El próximo 20 de junio, iniciando serie ante los Yanquis, los Yanquis tienen regalo especial a sus fanáticos, un “bobblehead”,o muñeco cabezón, a los primeros 18 mil asistentes.. Muy pronto, eso de regalar souvenires a los fanáticos también empezará en la Lidom, que vive de espalda a esa bonita práctica.

JARDINERO: Los Marineros de Seattle colocaron al dominicano Leodys Tavares para asignación.. Leodys, tremenda defensa, no ha podido batear este año, falló primero con Texas y también en Seattle, que lo adquirió hace poco más de un mes.. Con Seattle tuvo 92 turnos, 16 hits, promedio .174 , 2 jonrones, 9 empujadas.. En sus últimos 7 juegos tenia de 21-1.