Los Pacers tras tomar control total de la final, el Thunder buscará empatar

El base de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, casi con certeza alcanzará un hito el domingo por la noche.

El actual MVP de la NBA del Thunder llega al Juego 2 de las Finales de la NBA contra los Indiana Pacers a solo dos puntos de los 3.000 en la temporada, incluida la temporada regular y los playoffs.

Esa cifra se ha alcanzado otras 24 veces en la historia de la liga: 10 por Michael Jordan, cinco por Wilt Chamberlain y una por otros nueve jugadores. Gilgeous-Alexander sería el duodécimo en alcanzar este hito.

Pero hay un logro aún mayor que Gilgeous-Alexander también quisiera alcanzar el domingo: su primera victoria en una final. Esa será su única prioridad en el segundo partido.

“Lo he dicho muchísimas veces: no juego por lo individual”, dijo Gilgeous-Alexander. “No juego por nada más que por ganar. Nunca lo he hecho en mi vida”.

El Thunder, el equipo con mayor clasificación general de la NBA al ingresar a los playoffs tras tener un récord de 68-14 en la temporada regular, perdió el Juego 1 ante los Pacers el jueves por la noche por 111-110, y con él, también perdió la ventaja de local en esta serie.

Si los Pacers ganan el segundo partido, probablemente se convertirán en claros favoritos. Solo dos equipos —los Chicago Bulls de 1993 y los Houston Rockets de 1995— ganaron los dos primeros partidos de una final como visitantes, y ambos ganaron el título de la NBA en esas temporadas. Y los equipos que inician la final con una ventaja de 2-0 ganan la serie el 86,5 % de las veces (32 veces en 37 oportunidades).

“El camino para llegar hasta aquí durante todo el año no se ha tratado de llegar a la final”, dijo el base de los Pacers, Tyrese Haliburton. “Es un día a la vez, especialmente después del comienzo del año. Y es difícil: tenemos redes sociales, amigos y familiares que nos dicen todos los números sobre si puedes ganar los dos partidos en casa, como sea, o fuera, o como sea”.

La serie se trasladará a Indianápolis para los juegos 3 y 4 el miércoles y viernes.