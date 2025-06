Manny Machado con un jonrón decide el triunfo de los Padres 1-0 sobre los Cerveceros

Manny Machado disparó un jonrón y Ryan Bergert se combinó con cinco relevistas en una jugada de cuatro hits para que los Padres de San Diego superaran el domingo 1-0 a los Cerveceros de Milwaukee.

La victoria permitió a los Padres ganar la serie en Milwaukee antes de regresar a casa para enfrentar al actual campeón de la Serie Mundial, Los Angeles Dodgers, por primera vez esta temporada.

Machado saludó a Rob Zastryzny (1-1) conectando un lanzamiento de 3-2 y entregando un batazo de 425 pies sobre el muro del jardín central izquierdo para su tercer jonrón en sus últimos cuatro juegos.

Fue la primera carrera que Zastryzny permitió en 10 apariciones este año.

Yuki Matsui (1-1) se llevó la victoria después de lanzar dos tercios de entrada en relevo de Ryan Bergert, quien trabajó 5 1/3 entradas en su segunda apertura de su carrera.

Robert Suárez permitió un sencillo con dos outs a Joey Ortiz antes de retirar a Brice Turang con un elevado al campo corto para conseguir su 21º salvamento, líder en las Grandes Ligas, en 23 oportunidades.

Milwaukee dejó a 10 hombres en base en las últimas cinco entradas.

Ninguno de los dos equipos conectó un hit en las primeras cuatro entradas y media, ya que Freddy Peralta y Bergert de Milwaukee estuvieron sobresalientes. El primer hit de Milwaukee fue un sencillo con un out de Rhys Hoskins en la quinta. Los Padres abrieron la cuenta con el sencillo de Tyler Wade para abrir la sexta.

Momentos clave

Los Cerveceros tenían corredores en las esquinas con un out en la quinta entrada, pero Jake Bauers se ponchó y Caleb Durbin conectó un roletazo a tercera. Milwaukee llenó las bases con tres bases por bolas en la sexta entrada antes de que Matsui ponchara a Sal Frelick para acabar con la amenaza. Los Cerveceros tenían corredores en primera y segunda con un out en la séptima entrada, pero Ortiz bateó para una jugada de selección y Turang conectó una línea de out. Jason Adam ponchó a Andruw Monasterio, dejando varados a corredores en tercera y segunda en la octava entrada.

Estadística clave

Los últimos siete juegos de San Diego se decidieron por un total de ocho carreras.