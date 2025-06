José Bautista es exaltado al Salón de la Fama del béisbol de Canadá

Al mirar al otro lado del campo del Rogers Centre y ver su nombre en el Nivel de Excelencia del estadio, el ex toletero de los Blue Jays, José Bautista, todavía tiene una sensación "surrealista".

"Es un buen recordatorio del tiempo que pasé aquí, 10 años, es mucho tiempo", dijo Bautista. "Una década entera y muchos buenos recuerdos y buenos momentos aquí".

Luciendo una camiseta blanca de los Blue Jays mientras disfrutaba de un juego reciente con su familia en una suite del estadio, los recuerdos siguen siendo fuertes para uno de los mejores de todos los tiempos de la franquicia.

El jonrón con un bat-flip en los playoffs de 2015 fue su momento más destacado con Toronto, pero Bautista protagonizó innumerables momentos destacados con el uniforme de los Blue Jays. Bautista, quien jugó para ocho equipos a lo largo de sus 15 años de carrera en las Grandes Ligas, será incluido en el Salón de la Fama del Béisbol Canadiense el sábado en St. Marys, Ontario.

"Recibí una llamada de Scott Crawford (director del Salón) y me dio la noticia", dijo Bautista, quien reside en Tampa, Florida. "Me tomó un poco por sorpresa, pero me sentí muy sorprendido, pero a la vez me sentí honrado y conmovido".

"Fue una grata sorpresa, sin duda, y realmente emocionante".

La Clase de 2025 también incluye al exlanzador de la MLB Erik Bedard, al entrenador de la selección nacional juvenil Greg Hamilton y a Amanda Asay, estrella de la selección nacional femenina desde hace mucho tiempo. Asay será incorporada póstumamente.

El comité de veteranos del Salón eligió a la ex leyenda de la Liga Profesional de Béisbol Femenino All-American Arleene Noga y a Gerry Snyder, quien jugó un papel clave para traer a los Expos a Montreal en 1969.

Noga y Snyder serán incluidos póstumamente.

El memorable jonrón de tres carreras de Bautista se produjo en una alocada séptima entrada de 53 minutos de la Serie Divisional de la Liga Americana de 2015 de los Jays contra los Rangers de Texas .

Para un equipo que regresaba a los playoffs por primera vez en 22 años, fue un momento verdaderamente impactante para la actual generación de aficionados de Toronto. Bautista también ayudó a cimentar al equipo de los Blue Jays que regresó a la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2016.

Su última temporada en Toronto fue en 2017 y jugó para los tres equipos (los Bravos de Atlanta , los Mets de Nueva York y los Filis de Filadelfia ) en su última campaña de la MLB en 2018.

Bautista conectó 54 jonrones, un récord del club, en 2010, fue seis veces All-Star y ganó tres Bates de Plata. Se retiró oficialmente en 2023, año en que fue incluido en el Nivel de Excelencia.

"Lo que más me enorgullece es simplemente estar disponible", dijo Bautista. "Estar ahí, listo para contribuir y ser uno de esos chicos que se esforzaba al máximo".

Este informe de The Canadian Press se publicó por primera vez el 6 de junio de 2025.