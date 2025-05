Cuerpo técnico de la selección Dominicana de fútbol está instalado ya en Bogota

El cuerpo técnico de la Selección Dominicana de Fútbol se instaló en Bogotá, capital de Colombia, desde este lunes por la noche para llevar a cabo su concentración previa a los partidos de Eliminatorias Concacaf Mundial FIFA 2026 que sostendrá ante Guatemala de visitante y Dominica en condición de local, así como la fase de grupos de la Copa Oro 2025.

República Dominicana enfrentará a Guatemala el próximo 6 de junio en el Estadio Cementos Progreso en lo que será uno de los partidos más importante en la historia del seleccionado quisqueyano. Cuatro días más tarde recibirá a Dominica en el Estadio Félix Sánchez donde buscará sellar un inédito pase a la ronda final de las eliminatorias para el Mundial FIFA 2026.

Marcelo Neveleff, seleccionador nacional, expresó “Escogimos Bogotá porque queríamos movernos gradualmente de uso horario, ya que estamos una hora hacia atrás con respecto a República Dominicana y en Guatemala vamos a estar dos horas menos. También el tema de la altura es una pequeña adaptación, no tener excusas a la hora del esfuerzo que tienen que hacer los jugadores y no dejar nada al azar”.

“Esta es una oportunidad muy linda y es importante hacer todo lo posible para llegar bien al partido”, agregó.

Con relación a lo que busca dijo, “Tenemos jugadores que vienen por primera vez a la selección, sabemos de la calidad que tienen, pero obviamente ellos deben adaptarse al modelo de juego del combinado y eso es lo que vamos a trabajar estos días. Estar juntos para formar un buen grupo que esté fuerte a la hora de jugar ese partido que tendrá muchas condiciones en contra”.

El profe Neveleff mostró su satisfacción al hablar sobre el grupo, “Nosotros siempre quisimos tener dos jugadores por posición para que compitan y creo que lo hemos logrado, hemos hecho un trabajo de seguimiento de meses y hemos convocado a los que creemos están mejor”.

“Visualizo al equipo compitiendo muy bien, estando concentrado y listo para un partido tan trascendental para nuestro fútbol dominicano, y eso también es lo que ambiciono, que el equipo esté listo para el desafío y llegar a la ronda de grupos de septiembre”.

“Esta es una selección como el pueblo dominicano que tiene garra, pelea y no se rinde nunca”, cerró diciendo el estratega argentino al servicio de la República Dominicana.

Los jugadores tienen previsto incorporarse desde este martes por la noche para comenzar los entrenamientos desde este miércoles 28 de mayo en territorio cafetero.

La gira también servirá de preparación de cara a la Copa Oro Concacaf 2025 en la que RD jugará por primera vez en su historia (14 de junio vs México en Los Ángeles – California, 18 de junio vs Costa Rica y 22 de junio vs Surinam en Arlington – Texas).