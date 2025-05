Shohei Ohtani enfrentará bateadores por primera vez este domingo

Shohei Ohtani tiene previsto enfrentarse a bateadores este fin de semana por primera vez durante su recuperación de una cirugía en el codo derecho.

La superestrella de dos vías originalmente planeó realizar una práctica de bateo en vivo el sábado por la tarde en el Citi Field antes del partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York. Pero después de que los Dodgers necesitaran 13 entradas para ganar 7-5 el viernes por la noche en un partido retrasado por la lluvia que terminó alrededor de la 1 a. m., el mánager Dave Roberts informó a la prensa que Ohtani decidió posponer la sesión hasta el domingo debido a la larga y tardía noche.

Es el siguiente paso para Ohtani en su camino hacia el regreso al montículo. Se operó el 19 de septiembre de 2023 , la segunda operación importante en el codo derecho desde que llegó a las Grandes Ligas, y no ha lanzado en un partido de Grandes Ligas desde el 23 de agosto de ese año con los Angelinos de Los Ángeles.

“Es un progreso. Un progreso para Shohei”, dijo Roberts. “No suele mostrar sus emociones. Pero no entiendo cómo no pudo sentir que está empezando a ser más realista”.

Todavía no hay una fecha objetivo para el debut de Ohtani como lanzador con los Dodgers, aunque las expectativas son que podría ocurrir en julio.

“Mucho dependerá de cómo se sienta y de cuál sea el siguiente paso”, dijo Roberts. “Así que no creo que nadie sepa cómo serán los próximos meses”.

Roberts no estaba seguro de cuántos lanzamientos lanzará Ohtani ni a qué compañeros de Los Ángeles se enfrentará.

"Creo que hemos visto los bullpens durante bastante tiempo, así que verlo salir y tratar de sacar a algunos bateadores de las Grandes Ligas, creo que todos estamos ansiosos por eso", dijo el mánager.

Ohtani combinó lanzamientos rompientes durante una sesión de lanzamientos el martes por primera vez en su programa de rehabilitación. Antes de eso, el lanzador derecho se había limitado a rectas y splitters.

“El lanzamiento se ve bien. Es fácil lanzar a 94 o 95 mph. Es un lanzamiento realmente bueno”, dijo Roberts. “Creo que todos estamos ansiosos por ver cómo se ve ante los bateadores. Cuando decida aumentar la velocidad, yo también estoy muy ansioso. Pero todo depende de su horario, de verdad. Cuándo va a presentar su slider a los bateadores, cuándo quiere aumentar la velocidad de verdad; todo eso es asunto suyo y del médico”.

Ohtani lanzó un bullpen de 50 lanzamientos el sábado pasado, aumentando desde los 35 lanzamientos de su sesión anterior.

Tras ese entrenamiento, el toletero se fue de 6-0 con dos ponches en la derrota por 11-9 ante los Angels. Roberts reconoció que, a medida que aumenta la intensidad del programa de rehabilitación de Ohtani en el montículo, podría afectar su ofensiva como bateador designado.

Shohei está muy en sintonía con su cuerpo. Pero incluso existe la posibilidad de que, si durante la preparación sentimos que está agotado un sábado en particular, no juegue ese partido —dijo Roberts—. Simplemente no sé cómo se verá. De verdad que no. Pero creo que, obviamente, deberíamos estar abiertos a ello.

En este punto, sin embargo, los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, no están planeando que Ohtani haga ninguna apertura de rehabilitación en las ligas menores en el montículo que lo sacaría de la alineación de las grandes ligas.

“Obviamente, la preparación es importante, pero también lo es el hecho de tener cinco turnos al bate en un juego”, dijo Roberts.

Ohtani estaba empatado en el liderato de las Grandes Ligas con 17 jonrones antes del primer partido de la serie el viernes por la noche contra los Mets, una revancha de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado. El tres veces Jugador Más Valioso, quien también se operó el hombro izquierdo durante la pretemporada, bateaba para .304 con 31 carreras impulsadas y un OPS de 1.053. Lideraba las Grandes Ligas en carreras anotadas con 52.

En otras noticias, Roberts dijo que el lanzador derecho Tyler Glasnow se sintió muy bien después de lanzar 16 o 19 lanzamientos el viernes en su primera sesión de bullpen desde que entró en la lista de lesionados el 28 de abril.

"No sé qué significa eso en términos de velocidad, pero sé que lo estaba logrando bastante bien", dijo Roberts.

Glasnow (inflamación del hombro derecho) es uno de los 14 lanzadores de los Dodgers en la IL.