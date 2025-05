Pacers se llevan a casa la serie 2-0 para lo que será un domingo de muchas festividades en Indiana

Tyrese Haliburton sonrió ampliamente al imaginar la escena el domingo cuando los Pacers reciban el tercer juego de las finales de la Conferencia Este para coronar una celebración deportiva de un día en Indiana .

Sin embargo, junto con la emoción de los Pacers tras ganar los dos primeros partidos contra los New York Knicks en el Madison Square Garden, llegó una advertencia: una ventaja de 2-0 no garantiza nada y las cosas pueden cambiar rápidamente.

No hace falta mirar más allá del año pasado en una serie entre estos mismos equipos.

“No se puede dar por sentado que volver a casa será más fácil. Nunca lo es”, dijo el entrenador de los Pacers, Rick Carlisle. “Cada partido, a medida que avanzas en una serie de playoffs, se vuelve más difícil. Nueva York tiene un espíritu de lucha increíble”.

Los Knicks tendrán que recurrir a ello tras haber cavado un gran hoyo en Nueva York. Arruinaron el primer partido con un mal final del último cuarto y luego no pudieron superar un mal comienzo del segundo .

Ahora necesitarán convertirse en el primer equipo en perder los dos primeros partidos en casa en la final de conferencia y regresar para ganar la serie.

"Sabemos que es 2-0, pero aún es una serie larga", dijo el base de los Knicks, Mikal Bridges.

Bridges no formó parte del equipo de los Knicks que se adelantó 2-0 sobre los Pacers el año pasado en las semifinales de la Conferencia Este. Indiana igualó la serie cuando cambió de sede y finalmente ganó con una aplastante victoria en el séptimo partido, de vuelta en el Madison Square Garden.

Puede que los Pacers no necesiten volver a Nueva York esta vez. Una victoria el domingo y otra el martes en el cuarto partido los clasificarían a las Finales de la NBA por segunda vez, mientras buscan el primer título de la franquicia desde sus días en la ABA.

Unas Finales de la NBA no serían más importantes que las que deberían tener los Pacers el domingo. Las 500 Millas de Indianápolis se disputarán esa tarde, y el tercer partido comenzará por la noche. Es la primera vez desde 2013 que los Pacers juegan en casa el día de la carrera.

He estado en las 500 Millas. Es una locura, así que no me imagino a toda esa gente viniendo a Gainbridge (Fieldhouse). Ya sabes, va a haber un público alborotado, un poco borrachos. ¿Quién sabe?, dijo Tyrese Haliburton, estrella de los Pacers.

Será un momento especial. Será muy divertido.

Por otro lado, Jalen Brunson les estaba diciendo a los fanáticos de los Knicks que aguantaran.

El primer viaje de Nueva York a las finales de conferencia desde el 2000 se perfila corto. La alineación titular ha dejado a los Knicks rápidamente en desventaja en ambos partidos, y la enorme ventaja de profundidad de los Pacers podría haber desgastado a los Knicks y provocado su juego inestable en ambos últimos cuartos.

El entrenador Tom Thibodeau alineó al pívot suplente Mitchell Robinson más tiempo que el All-Star Karl-Anthony Towns en el segundo partido para tener más posibilidades de frenar a los Pacers, pero eso debilitó a su equipo ofensivamente. Los Knicks necesitan encontrar las combinaciones adecuadas, si las tienen, para anotar y frenar a los Pacers.

“Lo que quiero decirles es, obviamente, que tenemos que seguir luchando”, dijo Brunson cuando se le preguntó su mensaje. “Va a ser un día a la vez, un partido a la vez. No podemos mirar hacia adelante, no podemos pensar en nada más que no sea el tercer partido en este momento”.

El base All-Star ha hecho su parte, anotando 43 puntos en el Juego 1 y añadiendo 36 más junto con 11 asistencias en el Juego 2. Pero los Knicks se enfriaron cuando él estaba en el banquillo para empezar los últimos 12 minutos y ese resultó ser el tramo decisivo del juego.

Los Pacers no tienen esos problemas. Carlisle puede aprovechar al máximo su banca, incluso con jugadores que no habían estado en su rotación reciente, e Indiana sigue siendo igual de efectivo.

Carlisle ha llamado continuamente a esto una serie de 13 días, refiriéndose al tramo entre el Juego 1 y un posible Juego 7 en Nueva York el 2 de junio. Después de empatar con KC Jones en el décimo lugar de la lista de la carrera con su 81.ª victoria en postemporada el viernes, todavía pensaba de esa manera.

"Es el tercer día de 13 y nadie se adelanta", dijo. "Hay mucho trabajo por hacer".