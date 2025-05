Indy 500 con lleno total y drama, despidos y nueva oportunidad para O´Ward

Ha habido tanto drama antes de la 109ª edición de las 500 Millas de Indianápolis que el intento de Kyle Larson por completar el doblete de NASCAR de 1.100 millas ni siquiera está entre los temas más destacados.

La credibilidad de Roger Penske fue puesta a prueba esta semana y despidió a los tres principales ejecutivos de su escudería de IndyCar porque los autos del bicampeón defensor de la carrera Josef Newgarden y de Will Power no pasaron la inspección. El equipo había modificado una pieza de seguridad estándar --algo que, según IndyCar insiste, no proporcionó ninguna ventaja competitiva-- y eso obligó a Penske a actuar.

La segunda infracción importante en poco más de un año en el equipo Penske puso en juego la reputación de “El Capitán”. Él es dueño de su equipo, pero también de la IndyCar, el Indianapolis Motor Speedway y las 500 Millas de Indianápolis, la carrera más importante del mundo para él, y una que Penske, de 88 años, ha ganado un récord de 20 veces.

“Tuvimos una falla organizacional, no una, sino dos veces. Me duele en el estómago”, dijo Penske a su nuevo socio televisivo Fox Sports. “Hay cierta cantidad de credibilidad que debes tener. Decepcionamos a la gente. Seguiremos adelante y nuestro objetivo es ganar la carrera”.

Las gradas estarán repletas por primera vez desde 2016 y las 500 Millas de Indianápolis están programadas para correrse horas antes de que los Pacers de Indiana sean anfitriones del tercer partido de las finales de la Conferencia Este, a unos kilómetros de distancia. Se espera que asistan 350.000 personas al autódromo.

“Lo negativo es que la mayor parte de la conversación antes de nuestra carrera más grande del año es sobre eso”, dijo Scott Dixon, ganador de las 500 Millas de Indianápolis en 2008, sobre el escándalo del equipo Penske. “Hay tantas historias geniales en torno a esto”.

Primer piloto israelí liderará la parrilla

Robert Shwartzman se convertirá en el primer israelí en el grupo de 33 pilotos. Los encabezará para esperar la bandera verde como el primer novato en ganar la pole desde 1983.

El joven de 25 años es tanto ruso como israelí. Sin embargo compite bajo la bandera de Israel.

Ganó la pole con el equipo italiano Prema Racing, una organización europea dominante que esta temporada se expandió a IndyCar. Shwartzman nunca antes había competido en un óvalo y comenzará junto al dos veces ganador Takuma Sato y al mexicano Pato O’Ward, quien perdió ante Newgarden en la última vuelta el año pasado.

Shwartzman ha sido acogido por el público en Indianápolis.

“Ha sido desde el momento en que sentí que éramos rápidos y la gente comenzó a notar que en realidad no éramos tan malos, somos bastante competitivos. Comenzó a aumentar este nivel de personas que simplemente nos han animado”, dijo Shwartzman. “Cuando tomamos la pole, fue increíble, el rugido, lo fuerte que es. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que escuché eso”.

¿Qué pasa con los autos de Penske?

Los tres autos del equipo Penske no participaron en el último día de clasificación. Scott McLaughlin se estrelló más temprano ese día, antes de que Newgarden y Power fueran descalificados, y su auto no tenía la pieza alterada ilegalmente.

McLaughlin comenzará en el décimo lugar y está motivado para ayudar a que Penske enmiende la imagen del equipo. Newgarden, que busca convertirse en el primer piloto en ganar Indy en tres años consecutivos, comenzará en el 32do puesto y Power en el último lugar tras las penalizaciones.

Ningún piloto ha ganado desde la última fila, pero Newgarden cree que se puede lograr. El grupo no se sorprendería.

“Los Penske son misiles impresionantes”, dijo O’Ward. “Va a ser divertido ver a Josef abrirse camino entre el tráfico”.

La toma de control de O’Ward

El piloto mexicano se ha convertido en una superestrella de IndyCar, y dos veces le han roto el corazón en Indy con finales en segundo lugar. La posición de salida en tercer lugar de O’Ward es la mejor de su carrera y el impulso para una victoria ha ido en aumento.

Su energía vibra en todo el autódromo, donde su compra de una chaqueta en la tienda de mercancías del infield hizo que el artículo se agotara en línea y elevó la marca Indianapolis Homefield a un nivel nacional. El viernes por la mañana, sólo quedaban disponibles cinco chaquetas, todas de talla XL.

O’Ward también logró que la Asociación de Lácteos de Indiana llevara una vaca al autódromo el viernes para que pudiera ordeñarla, una tradición de novatos en las 500 Millas de Indianápolis que se perdió porque su primera aparición fue durante la pandemia.

“Necesitamos más chicos como Pato en NASCAR”, dijo Larson, su compañero de equipo en Arrow McLaren en Indy.

Un hueco en el currículum

Alex Palou ha ganado cuatro de las primeras cinco carreras de IndyCar esta temporada, pero ha pasado desapercibido este mes. El español largará en sexto lugar.

Su mejor resultado es segundo y ha estado entre los nueve primeros los últimos cuatro años.

Palou es el bicampeón reinante de IndyCar y ha ganado tres títulos en los últimos cuatro años. Admitió que si nunca gana las 500 Millas de Indianápolis, su carrera no estaría completa, y el ganador de 14 carreras aún no ha logrado una victoria en un óvalo.

“En esa carrera, no piensas en el campeonato en absoluto”, dijo Palou. “Un tercer lugar no es suficiente. Un segundo lugar no es suficiente. Sólo cuenta el primero”.

Larson haciendo el doble

La estrella de NASCAR está intentando completar las 500 Millas de Indianápolis y las 600 Millas de Coca-Cola en Carolina del Norte el domingo, una proeza que no pudo lograr el año pasado debido a la lluvia.

Un largo retraso en Indianápolis hizo que Larson llegara tarde al Charlotte Motor Speedway, y la carrera no sólo había comenzado cuando llegó, sino que había sido detenida por la lluvia. No dio una sola vuelta en la etapa de NASCAR.

No ha mostrado la misma velocidad en Indy que el año pasado, y ser compañero de equipo de O’Ward ha atenuado un poco los reflectores sobre él. Larson hará de la carrera de NASCAR su prioridad.

“Siento que recibo mucha atención en todo lo que hago y corro, y realmente no me gusta eso porque siento que quita el foco de atención de los demás”, dijo Larson. “Este año ha sido mejor porque siento que he pasado un poco desapercibido. El año pasado me sentí como loco. Ahora ha sido más normal, y me gusta así”.