Abierto de Francia: dopaje, demandas pendientes y jugadores buscando más dinero

Con el Abierto de Francia programado para comenzar el domingo, se podría argumentar que los titulares que ha acaparado últimamente han sido más intrigantes en el ámbito legal que en la cancha.

Están las sanciones de dopaje de alto perfil impuestas a Jannik Sinner, el primer preclasificado masculino en Roland-Garros, e Iga Swiatek, campeona defensora por tres veces en el importante torneo de tierra batida. Está la demanda colectiva pendiente presentada por jugadores contra los dirigentes del deporte y el esfuerzo por parte de los atletas para obtener mejores ingresos de los cuatro Grand Slams.

También hay interés en quién va a ganar el título, Swiatek podría terminar su mala racha de resultados, Carlos Alcaraz podría ganar un segundo campeonato consecutivo en París, Novak Djokovic podría obtener un récord de 25 trofeos de Grand Slam, y Coco Gauff su segundo a los 21 años.

¿Van a recibir los tenistas más dinero?

Difícil de decir aún. Esto está apenas comenzando. El contexto: Djokovic, Gauff, Sinner y la No. uno del mundo Aryna Sabalenka estuvieron entre los 20 mejores jugadores que firmaron una carta —obtenida por The Associated Press en abril— que fue enviada a los directores de los cuatro torneos de Slam, solicitando premios adicionales, contribuciones a programas de bienestar para jugadores financiados por los circuitos profesionales y más participación en la toma de decisiones.

Los líderes de los cuatro torneos principales —el Abierto de Francia, Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia— se reunieron en París con algunos de los jugadores principales.

¿Qué ha pasado con la demanda presentada por un grupo cofundado por Novak Djokovic?

En marzo, la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis, un grupo cofundado por Djokovic hace varios años, demandó a la WTA, la ATP, la Federación Internacional de Tenis y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis en un tribunal federal en Nueva York, llamándolos un “cartel”. Los jugadores dijeron que no reciben suficientes ingresos y plantearon otras quejas sobre cómo está estructurado el tenis.

Esta semana, los cuatro demandados presentaron conjuntamente una moción para desestimar la demanda antimonopolio colectiva, diciendo que la PTPA “no es un demandante adecuado”.

La WTA también presentó una moción separada para desestimar, argumentando que los demandantes masculinos —incluido el subcampeón de Wimbledon 2022, Nick Kyrgios— no deberían estar demandando al circuito femenino, y que las demandantes femeninas deberían ser obligadas a ir a un arbitraje vinculante.

Iga Swiatek y Jannik Sinner mantienen prohibiciones por dopaje

Swiatek, suspendida por un mes a finales del año pasado, está pasando por una etapa realmente difícil para ella, sin llegar siquiera a una final desde que dejó el Abierto de Francia el año pasado y cayendo al No. cinco en el ranking después de mantenerse segunda por tres años.

Sinner regresó en el Abierto de Italia después de cumplir su suspensión de tres meses y rápidamente llegó al partido por el título allí antes de perder ante Alcaraz. A pesar de perder tiempo, Sinner se mantiene primero.

¿Espera Alcaraz otro título del Abierto de Francia?

El segundo favorito lidió con algunas lesiones en las piernas que le molestaron durante la temporada de tierra batida, su actuación en Roma lo convierte en una elección popular para ganar lo que sería su quinto campeonato de Grand Slam

¿Quién podría competir por el trofeo femenino en Roland-Garros?

Con Swiatek en terreno inestable últimamente, hay varias mujeres consideradas candidatas para lograr un primer título en París. Esa lista incluye a Gauff, la subcampeona de Swiatek en 2022 y finalista en Roma el fin de semana pasado; Jasmine Paolini, la subcampeona de Swiatek el año pasado y campeona del Abierto de Italia; la mejor clasificada Sabalenka, cuyo mejor Abierto de Francia fue una semifinal hace dos años; y Mirra Andreeva, que acaba de cumplir 18 años pero ha ganado un par de títulos de Masters 1000 en 2025.