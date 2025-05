Niegan que Juan Soto viaje solo en los partidos de los Mets en la ruta

Para dejar las cosas claras, no, Juan Soto no vuela separado de sus compañeros de equipo en un jet privado.

Soto viajó con los Mets en su vuelo chárter a Boston el domingo por la noche, como lo ha hecho en cada viaje de esta temporada. Esto contrasta directamente con un informe publicado el lunes que lo acusaba de "alquilar un jet privado... para partidos fuera de casa". El comunicado malinterpretó las palabras del locutor de ESPN Karl Ravech, quien declaró en Sunday Night Baseball que el contrato de Soto incluye varios beneficios extradeportivos para él y su familia.

Nada en el contrato de Soto afecta sus viajes. Viaja con sus compañeros, entrenadores y personal de la gerencia de los Mets a todos los partidos fuera de casa, al igual que todos los demás jugadores de la plantilla.

Soto, quien está en la primera temporada de un contrato de 15 años y 765 millones de dólares, llegó al juego del lunes con un promedio de bateo de .246/.379/.443 y ocho jonrones en 46 juegos.

El jardinero de los Mets de Nueva York , Juan Soto, que generó más abucheos que carreras impulsadas (cero) durante una serie de tres juegos ante los Yankees de Nueva York, hizo poco para calmar los comentarios sobre cómo está y/o no encaja en los Mets esta primavera.

En un artículo publicado el lunes, Bob Klapisch de NJ Advance Media reveló que las personalidades de la radio deportiva y los fanáticos no son las únicas personas que han notado que Soto no ha lucido como el talento generacional más feliz durante los primeros dos meses de su mandato en los Mets.

"Me han dicho que les preocupa la falta de entusiasmo de Soto por su nuevo equipo", dijo Klapisch sobre lo que denominó la "jerarquía de los Mets". Klapisch también señaló que "el único momento en que Soto pareció feliz este fin de semana fue mientras interactuaba con" el capitán de los Yankees, Aaron Judge, el segunda base Jazz Chisholm Jr. y el mánager Aaron Boone en el Bronx.

Antes de que los Mets perdieran dos de tres juegos ante los Yankees, Will Sammon de The Athletic insistió en que los compañeros de equipo de Soto "creen que le encanta estar aquí" y dijo que el toletero simplemente ha estado decepcionado por el hecho de que no ha rendido consistentemente "a un nivel élite-élite" desde que firmó un contrato de 15 años por $765 millones que podría superar los $800 millones en total para unirse a los Amazins la pasada temporada baja.

Contra los Yankees, Soto se fue de 1-10 con cuatro bases por bolas. Según Manny Gómez de NJ Advance Media para NJ.com, Soto no logró embasarse en sus últimas seis apariciones al plato de la serie. Sammon mencionó que Soto se encuentra actualmente en medio de una mala racha que implica ir de 1-20 con corredores en posición de anotar.

Parece que estos números no son las únicas razones por las que los Mets supuestamente están preocupados por Soto antes del Día de los Caídos.

"Había aceptado que ESPN lo conectara con micrófonos en la segunda entrada, pero cambió de opinión minutos antes del partido", añadió Klapisch sobre cómo Soto gestionó una solicitud de transmisión de "Sunday Night Baseball". "Soto les dijo a los directivos de los Mets que estaba cansado de responder preguntas sobre Aaron Judge, harto de explicar por qué había elegido a los Mets... El hecho de que Soto se hubiera ido de la cadena fue solo la primera señal de su declive mental. La segunda fue la conducta de Soto tras la derrota de los Mets por 8-2. No solo no conectó hits, sino que su característico logo había desaparecido".

Klapisch también dijo que Soto evitó a los periodistas después de la derrota del domingo y "ha ganado algunos kilos en la cintura".

"Ese no es el mismo tipo íntegro que siempre estaba en su casillero la temporada pasada", continuó Klapisch. "Incluso después de ser criticado duramente el viernes, Soto habló de su obligación de 'tomar las cosas como un hombre'. Dos días después, corría hacia la salida".

En sus primeros 46 juegos con los Mets, Soto registró promedio de bateo de .246/.379/.443 con un OPS de .822, ocho jonrones y 20 carreras impulsadas. Huelga decir que, hasta ahora, no ha igualado el valor de su enorme contrato con su juego.

Según Andy Martino , experto de la MLB y de SNY, el jardinero y bateador designado Starling Marte "ha sido invaluable durante la transición de Soto de los serios Yankees a los vibrantes Mets". Ambos se conocen desde que Soto se abrió camino en las ligas menores, y Martino explicó que "la gente de la organización (de los Mets) cree que Soto ha progresado significativamente en su adaptación, sonriendo más últimamente y acercándose a la fluidez teatral que lo ha convertido durante mucho tiempo en el bateador más emocionante del béisbol".

Suponiendo que Klapisch esté en lo cierto, parece que no todos dentro de los Mets están convencidos de que Soto no se arrepienta de haber dejado a los Bombarderos del Bronx por los Mets después de ayudar a los Yankees a llegar a la Serie Mundial de 2024.