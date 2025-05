NUEVA YORK. Este lunes en Nueva York tuvimos que bregar con un friíto de 18 grados Celsius, que es lo mismo que 64 grados farenheit.. Decir 18 para los locales es sinónimo de un ¡¡fresquito!!, empero para los visitantes es un problema serio, de abrigo y gorra para proteger el caco. Porque eso de 18 grados es impensable para los dominicanos, aunque temperaturas mas bajas se dan en Constanza y Jarabacoa en los meses de enero y febrero.

Por cierto, el domingo en la noche, con un viento terrible en Yankee Stadium, hubo un batazo que corono la victoria de los Yanquis ante los Mets y fue un tablazo de bases llenas por Cody Bellinger, su décimo de por vida. El domingo, había sucedido lo mismo con Rafael Devers, protagonista de una larga controversia en Boston, que lo disparo en medio de una derrota ante Atlanta .

El jonrón (cuadrangular) con las bases es tal vez el batazo que mas ruido hace en el beisbol, y particularmente las Grandes Ligas ya tienen su registro de 1,000 grand slam en su historia de 128 temporadas (desde 1903). Dicen que este término de grand slam también tiene su origen en el bridge, el famoso deporte del Reino Unido que es la base del béisbol.

Y si usted pregunta quienes son los líderes de grand slam de por vida y por temporada en liga mayor, ahí entra el nombre de Alex Rodríguez y de otros tantos dominicanos.

Alex es primero de todos los tiempos con 25, seguido por el yankee Lou Gehrig con 23, Manny Ramírez se cuela en tercer lugar con 21, Eddie Murray, leyenda de Baltimore, con 19, Willie McCovey y Robin Ventura 18 cada uno, Carlos Lee, de Panamá, tuvo 17, igual que Ted Williams, con 16 aparecen Hank Aaron , Dave Kingman, el gran Babe Ruth y Albert Pujols.

Noten que no figura el nombre de Barry Bonds, porque el grand slam es un batazo circunstancial. No se olvide que los bateadores no van al plato a buscar un JONRON, simplemente van a intentar conectar las diabluras que le lanzan a ver que resulta.

En la lista de todos los tiempos figuran algunos otros dominicanos,: Edwin Encarnación y Manny Machado con 12, Miguel Tejada con 11, David Ortiz 11, George Bell y Robinson Cano y Aramis Ramírez 10, Sammy Sosa 9, Nelson Cruz , Julio Franco, Carlos Peña y Fernando Tatis padre 8, José Bautista disparó 7.

LOS DOMINICANOS : Otra cosa interesante es el jonrón disparado por Rafael Devers el domingo, su noveno de la temporada y el hombre sigue mejorando su actuación. (Creo que al final podría ir a primera base o quedar de designado, pero eso es irrelevante. El tiene contrato de 330 millones, y le pagan por su bateo, no por su defensa),.

El colega Luichy Sánchez me pasa una lista con los 9 dominicanos que han producido grand slam en la presente campaña: Geraldo Perdomo , de Arizona, Yainer Díaz, de Houston, Elly de la Cruz, Cincinnati, Oneil Cruz, Piratas, Noelvi Marte, Cincinnati, Jasson Dominguez, de los Yanquis, Junior Caminero , de Tampa, Devers, y dizque Austin Wells, de los Yanquis, quien saca colita como dominicano porque dice que su abuela era descendiente de la india Anacaona.

Esos grand slam pudieran incrementarse porque ahora hay entrenamiento específico para dar jonrones, y los coaches se han encargado de cambiar el swing a muchos, aunque eso a veces se queda en simple teoría porque lo que prima es el talento. También está el atractivo de ganar mas dinero, pero eso nadie lo puede controlar.

LA CRONICA

En Yankee Stadium he podido compartir con muchos colegas que se acercaron a la serie de Mets y los Yanquis. Pero, vino poca gente de Santo Domingo debido a lo costoso que resulta viajar ahora, pienso yo. Localmente, están Daniel Reyes (Kemaito), Félix de Jesús , quien labora ocasionalmente en la cadena de los Yanquis, y estuvieron Enrique Rojas y Guillermo Celis, de ESPN.

También la cadena de los Mets, con Nestor Julio Rosario , Johnny Trujillo y Max Pérez Jiménez, y con estos dos últimos compartí unos buenos minutos de invitado en el pre show.. (Ellos no estaban en trasmisión, pero tienen derecho de hacer programas antes y pos juegos).

Néstor, de San Francisco de Macorís, tiene 14 años en funciones de narrador, y Max, creo nativo de La Vega, más de 20 temporadas.

También saludé a Omar Minaya, quien es uno de los asesores del gerente general Brian Cashman.

Para este pasado lunes, los Mets iniciaron serie en Boston, y los Yanquis reciben a Texas Rangers desde este martes.