Chipper Jones y Marquis Grisson dirigirán los equipos de Futuras Estrellas

El miembro del Salón de la Fama Chipper Jones y el dos veces All-Star de la MLB Marquis Grissom han sido nombrados mánagers de la Liga Nacional y la Liga Americana, respectivamente, para el Juego de Futuras Estrellas de 2025 en el Truist Park en Atlanta.

El juego, que se prepara para su edición número 26, presenta a los mejores prospectos de las Ligas Menores compitiendo como parte del Sábado de Estrellas, solo unos días antes del Juego de Estrellas de la MLB de 2025 .

Jones, quien jugó las 19 temporadas de su carrera en la MLB con los Bravos, fue seleccionado con la primera selección general por Atlanta en el Draft de la MLB de 1990. El tercera base ambidiestro fue clave en la histórica racha de los Bravos de 14 títulos divisionales consecutivos entre 1991 y 2005, que incluyó el campeonato de la Serie Mundial de 1995 y su nombramiento como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1999. Se retiró después de la temporada 2012 con un promedio de bateo de .303, 468 jonrones y un OPS de .930, y fue elegido miembro del Salón de la Fama en 2018.

Grissom también fue una parte importante del campeonato de Atlanta en 1995 y su posterior campeonato de la Liga Nacional en 1996. Jugando en el jardín central y como primer bate, bateó .385 con tres jonrones y un OPS de 1.012 durante la postemporada de 1995, luego siguió con una temporada de 1996 en la que bateó .308 con 23 jonrones y un OPS de .838.

Junto a Jones y Grissom en el dugout como entrenadores estarán una gran cantidad de ex estrellas de los Bravos, incluido el miembro del Salón de la Fama Fred McGriff (entrenador de bateo de la Liga Americana), el dos veces MVP de la Liga Nacional Dale Murphy (entrenador de primera base de la Liga Americana), el cinco veces All-Star Andruw Jones (entrenador de bateo de la Liga Nacional) y el cuatro veces All-Star Tim Hudson (entrenador de pitcheo de la Liga Nacional).

Completando el cuerpo técnico de Jones en la Liga Nacional están el analista de MLB Network Mark DeRosa (entrenador de banca), el ex receptor de la MLB Tyler Flowers (entrenador de primera base), el mánager de los Gwinnett Stripers Kanekoa Texeira (entrenador de tercera base), el ex All-Star de los Bravos Nick Markakis (entrenador) y el ex relevista de la MLB Peter Moylan (entrenador del bullpen).

Por el lado de la LA, los otros entrenadores de Grissom serán el ex mánager de la MLB Jerry Manuel (entrenador de banca), el ex lanzador de la MLB Marvin Freeman (entrenador de lanzadores), el ex jugador de la MLB Brian Hunter (entrenador de tercera base), el ex All-Star de la MLB Ryan Klesko (entrenador) y el ex receptor All-Star Johnny Estrada (entrenador de bullpen).