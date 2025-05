Paul Wilson inició dos partidos y no tuvo out

Las Grandes Ligas registran a cinco lanzadores, quienes en seis ocasiones han iniciado un partido de béisbol y han permitido que anoten ocho carreras sin poder sacar un out.

El derecho Paul Wilson, de los Rojos de Cincinnati, fue castigado dos veces para encabezar esta lista de pitchers abridores que han sido castigados con este hecho negativo.

El jueves 10 de julio del 2003 en el Minute Maid Park, de Houston, Wilson fue castigado al cierre de la primera entrada, el primer bateador Craig Biggio llegó a la inicial por error, luego llegaron dos sencillos y una transferencia, mas luego cuatro imparables más de manera seguida y todos anotaron en carrera, es decir los 8 que enfrentó.

Luego fue relevado sin poder sacar un out por John Riedling, quien pudo frenar esa rebeldía humana de los Astros, equipo que finalmente logró el éxito 11–2.

Luego, el mismo Wilson volvió nuevamente el viernes 6 de mayo del 2005, se enfrentó esta vez a los Dodgers de los Ángeles en el Great American Ball Park, de Cincinnati y en la parte alta del primer episodio le anotaron ocho vueltas otra vez, sin poder sacar un out y sufrir otra derrota esta vez 13 – 6.

Los otros cuatro lanzadores que han tenido un primer inning donde le han anotado al menos ocho vueltas sin sacar de out en el primer acto son Bill Krueger, de los Atléticos de Oakland contra los Royals de Kansas City, club que ganó 16–0 el lunes 25 de junio de 1984 en el Royals Stadium, de Kansas City. El derecho de los Mets Bobby Jones no soportó la batería de los Bravos de Atlanta, cuando el miércoles 17 de septiembre de 1997 en el Turner Field en el primer acto le hicieron ocho carreras sin sacar out dando cuatro boletos uno se embasó por error y permitió tres hits uno de estos fue grand slam golpeado por Ryan Klesko el juego terminó 10 - 2.

Blake Stein, de Oakland fue el tercer pitcher en aceptar ocho vueltas en un primer episodio sin poder sacar de out un bateador cuando el lunes 31 de agosto fue atacado con fortaleza por Cleveland y su conjunto cayó ante los Indios 15 – 6 y por último Steve Matz, de los Mets de Nueva York, quien fue tocado con ocho vueltas en un primer acto sin poder sacar un primer out cuando el martes 16 de abril del 2019 frente a los Filis de Filadelfia no pudo con esa batería y perdió 14 – 3.