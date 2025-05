Santiago es Santiago: Golf con aromas del norte

Hola Fiebruses. Estuve de visita por Santiago gracias a una invitación que me hiciera mi gran amigo y hermano Juan Cabral y su esposa Madeline. Hace mucho tiempo le debía esa visita a la Ciudad Corazón, pues hay una gran legión de Fiebruses en la capital del Cibao y constantemente me expresan su deseo de que “les dé calor”. Bueno, pues como era de esperarse, dos días no fueron suficientes para aquilatar la mezcla de pueblo con gran urbe que destila la segunda ciudad más importante del país. Se nota un impulso grande en Santiago. Ya no es la ciudad pequeña con ínfulas de grandeza. Su desarrollo se puede medir por las llegada de las grandes marcas y las construcciones de lujosos edificios y casas o mansiones en comunidades cerradas. Y si hablamos de automóviles, el desfile no envidia para nada a lo que se podría ver en Miami Beach en una noche cualquiera. Los restaurantes son clase aparte y hay para todos los gustos y $abores: Saga, Olis Room, Taberna de Pepe, Noah, Tenu, Marú, La Tratoria de Claudio, Maximum (Hotel AC Marriott), Casa Musa, El Tablón Latino, Puerta del Sol, Kioto, Camp David Ranch (con sus maravillosas vistas), Il Pasticio (con Paolo Modolo al frente junto a su eterna sonrisa), Pedro's ,y si lo suyo es lo tradicional, El Pez Dorado sigue ahí tan campante como el whisky aquel. La vida nocturna también tiene muchas ofertas, así que si busca, encontrará. Y en lo que a la fiebre se refiere, Las Aromas Golf Course, con su club madre, el Santiago Golf Club, es una joya abierta a todos1.

“Hemos hecho un esfuerzo enorme para lograr poner el campo en las condiciones actuales, y gracias a la colaboración y patrocinios de algunos socios y al apoyo de importantes empresas, el campo luce sus mejores galas”, expresa su presidente, José Clase, quien no duda en mostrar orgullo por el trabajo realizado en aras de que el campo muestre sus mejores galas. Tuve la suerte de que durante mi visita, La Liga Los Shannes iniciaba su temporada de juego con 43 jugadores en acción, y la Liga Los Pupilos también tenía un evento, así que el campo estaba lleno de vida. Allí me enteré de que la Liga El Circulo los visitaría esta semana, y estoy seguro de que lo van a pasar súper, no solo por el golf, sino también por el calor de su gente.

Como muchos saben, Pete Dye diseñó este layout, y no importa que el campo no cuenta con su firma, su presencia en el diseño es omnipresente. Las vistas desde distintos tees de salidas no son segundas de ningún campo del país, pues algunos tienen su encanto en las playas, y este tiene las montañas y la ciudad como marco (la vista del monumento desde el green del 4 es inigualable). Felicito a la directiva

y a todo el staff de trabajo. Son muestra de que cuando se quiere, se puede. Y usted, Fiebrú que me lee, le invito a darse una vuelta por allá. Le aseguro que no se arrepentirá