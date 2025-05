Arsenal y Newcastle se enfrentarán en la Premier League

Arsenal y Newcastle se enfrentan en la Premier League el próximo fin de semana, mientras que la lucha por los puestos restantes en la Champions League se intensificó el domingo.

Tras un fin de semana de sorpresas y remontadas en la Premier League, la batalla a seis bandas por la clasificación a la máxima competición europea de clubes parece estar muy reñida.

Con los cinco primeros clasificados para la Champions League la próxima temporada, solo seis puntos separan al Arsenal, segundo clasificado, del Nottingham Forest, séptimo, a falta de dos jornadas. Y solo dos puntos separan al Arsenal y al Newcastle, terceros, antes de su penúltimo partido de liga en el Emirates Stadium el próximo domingo.

El Arsenal remontó una desventaja de dos goles contra el campeón Liverpool para empatar 2-2 en Anfield el domingo, y el Newcastle venció al Chelsea por 2-0.

El Manchester City está un punto más atrás, en cuarto lugar, tras empatar 0-0 con el Southampton, último clasificado, el sábado. Las posibilidades del Forest se vieron afectadas por un empate 2-2 contra el descendido Leicester el domingo, que provocó que el propietario Evangelos Marinakis pareciera protestar con el entrenador Nuno Espirito Santo en el campo después del partido.

El Manchester United y el Tottenham, finalistas de la Europa League, mantuvieron su lamentable rendimiento en la liga doméstica, perdiendo ambos por 2-0 en casa.

El United fue derrotado por el West Ham y los Spurs perdieron ante el Crystal Palace, finalista de la FA Cup.

La remontada del Arsenal

Eliminado de las semifinales de la Champions League por el Paris Saint-Germain a principios de semana, el Arsenal ahora se centra en asegurar su regreso.

Pero ir perdiendo 2-0 tras solo 21 minutos contra el Liverpool parecía otro día aleccionador para el equipo de Mikel Arteta, que ya llevaba una racha de solo una victoria en sus últimos cinco partidos de liga.

Ahora son una de seis, pero el Arsenal evitó la derrota tras una remontada en la segunda mitad gracias a los goles de Gabriel Martinelli y Mikel Merino, quien posteriormente fue expulsado. Los Gunners pagaron el precio de un comienzo mediocre, encajando dos goles seguidos, con goles de Cody Gakpo y Luis Díaz.

"Lo que hicimos en la primera parte no está ni cerca del nivel, así que repetirlo después es demasiado tarde. Reaccionamos, genial, pero el nivel en esos 20 minutos fue inaceptable", dijo Arteta.

Abucheos para Trent

Seis días después de confirmar que dejaría el Liverpool como agente libre, Trent Alexander-Arnold recibió una recepción hostil por parte de algunos aficionados del Liverpool al ser abucheado al entrar en el campo contra el Arsenal como suplente en la segunda parte.

"Les dije a todos los que me hicieron esa pregunta (sobre el recibimiento) que es un privilegio vivir en Europa, donde todos pueden tener su propia opinión y expresar la suya", dijo el entrenador del Liverpool, Arne Slot. "Algunos no estaban contentos con él. Creo que todos no están contentos con su salida del club. Pero algunos lo demostraron abucheándolo. Y algunos aplaudieron". Lucha por el segundo puesto

Dos puntos le garantizarán al Arsenal la Champions League la próxima temporada, pero un tercer subcampeonato consecutivo podría estar en duda si no logra vencer al Newcastle, que tendrá el segundo puesto en la mira tras la victoria contra el Chelsea, que se quedó con 10 hombres, en St. James' Park.

Sandro Tonali adelantó al equipo local con un disparo a bocajarro en el minuto 2 y Nicolas Jackson fue expulsado por el Chelsea en el 35, tras la revisión del VAR, por una falta sobre Sven Botman.

El Chelsea intentó empatar tras el descanso, pero un disparo lejano de Bruno Guimaraes en el 90 acabó con las esperanzas de remontada de los visitantes.

"Todavía nos quedan dos partidos y muchos giros inesperados que podrían estar a la vuelta de la esquina", dijo Howe. "Tenemos que avanzar, reflexionar sobre nuestro próximo partido y asegurarnos de estar listos para el Arsenal porque es un partido muy, muy difícil". Forest empatado por Leicester

El ascenso del Forest, de un equipo que luchaba por evitar el descenso a aspirante a la Champions League, ha sido una de las sorpresas de la temporada.

Sin embargo, parece estar en peligro de caer en las últimas semanas tras empatar en casa ante el descendido Leicester.

Si bien un punto significaba que el Forest jugaría algún tipo de fútbol europeo la próxima temporada —en la Europa League o la Conference League si no llega a la final—, el dueño Marinakis no parecía estar con ganas de celebrar tras el pitido final en el City Ground.

Al acercarse a Espirito Santo en el campo, el empresario griego parecía frustrado y pareció protestar durante un breve intercambio antes de que cada uno tomara su camino.

"Gracias al dueño y a su pasión, estamos creciendo como club. Él nos impulsa. Quiere que seamos mejores", dijo Espirito Santo, quien explicó que Marinakis se había sentido frustrado por un malentendido entre el banquillo y el personal médico tras la lesión del delantero Taiwo Awoniyi en los últimos minutos. El Forest había remontado un gol en contra para ponerse 2-1 arriba contra el Leicester, rival de Midlands, pero Facundo Buonanotte igualó el partido en el 81.

Fracasos en Europa

Además de los cinco primeros, Inglaterra estará representada por un sexto equipo en la Champions League la próxima temporada.