Ohtani podría haber firmado un contrato de 15 años, pero no quería arriesgarse a un declive

Shohei Ohtani podría haber buscado un contrato de 15 años hasta los 44 años, declaró el jueves su agente Nez Balelo, quien explicó que la superestrella no quería arriesgarse a un declive en sus habilidades durante el importante contrato.

Balelo desveló un poco la verdad sobre Ohtani al hablar en la conferencia Invest West de Sportico, que reunió a responsables de los deportes, el entretenimiento y las finanzas en el nuevo Intuit Dome, sede de los Clippers de Los Ángeles de la NBA.

El contrato de Ohtani por 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles, que firmó en diciembre de 2023, fue el más cuantioso en el deporte profesional. Ganó su tercer premio al Jugador Más Valioso (MVP) y su primer título de la Serie Mundial en su primera temporada tras su paso por los Angelinos de Los Ángeles. Un año después, Juan Soto se fue aún más lejos. El jardinero izquierdo firmó un contrato de 765 millones de dólares por 15 años con los Mets de Nueva York, sin aplazamientos.

"No haríamos nada diferente", dijo Balelo después. "Ganó un campeonato. Fue al equipo correcto. No me arrepiento".

El acuerdo de Ohtani incluye 680 millones de dólares en pagos diferidos. Estos aplazamientos reducen el valor actual neto del contrato a unos 461 millones de dólares para el sistema de impuestos de lujo del béisbol, en lugar de un promedio de 70 millones de dólares al año si no hubiera habido aplazamientos.

Ohtani tendrá 38 años cuando el contrato finalice después de la temporada 2033.

"Podríamos haber llegado a 13, 14 o 15 años", dijo Balelo. "Pero Shohei siempre quiso mantener la integridad de su carrera como jugador. Simplemente no quería que el final de su carrera de ensueño se desvaneciera y que, en los años 13, 14 y 15, simplemente se preguntara: '¿Quién es este tipo? Ni siquiera puedes descartarlo primero y ya no es un jugador'".

Balelo prefiere operar entre bastidores y controlar cuidadosamente la narrativa en torno a Ohtani. Pero ni siquiera él pudo acallar los rumores sobre qué equipo ficharía a Ohtani y cuánto costaría.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un elevado hacia la izquierda en la primera entrada de un partido de la Serie de Tokio de la MLB contra los Cachorros de Chicago en Tokio, Japón, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Foto AP/Eugene Hoshiko)Eugene Hoshiko

"Fue todo un viaje", dijo en una discusión moderada por Ben Verlander, analista de la MLB para FOX Sports.

Se desató un frenesí en las redes sociales cuando se informó que Ohtani estaba en un avión rumbo a Toronto para firmar con los Blue Jays.

"Bueno, eso fue una información imprudente. De hecho, intentamos hacerle saber al individuo: 'No, no estamos en un avión'", dijo Balelo. "Me sentí mal por Canadá. Me sentí fatal por la organización porque claramente sabían que no lo éramos".

Los objetivos de Ohtani eran mantener la competitividad de su nuevo equipo, permitiendo que el club usara dinero para fichar a otros jugadores, ganar campeonatos y seguir siendo un jugador con dos opciones.

"Los Dodgers nos dieron su palabra de que eso era lo que harían", dijo Balelo, quien trabaja para la división de béisbol de CAA Sports.

Ohtani es el principal patrocinador de la MLB, con ganancias que han aumentado de 65 millones de dólares en 2024 a 100 millones de dólares este año.

"Sí, absolutamente, esas son cifras reales", dijo Balelo. "Sigue cobrando vida propia".

Según Balelo, Ohtani patrocina más de 20 marcas cuidadosamente seleccionadas en función de su uso o creencia en el producto y las personas que lo respaldan. Su prioridad es su rendimiento en el campo y el entrenamiento necesario. "Se lo toma muy en serio y todo se vuelve secundario, salvo su familia", dijo Balelo. "Solo tenemos que asegurarnos de no sobreexponerlo ni ponerlo en una situación donde sea demasiado difícil".

Balelo vio por primera vez a la futura superestrella cuando estaba en el tercer año de secundaria en Japón, su país natal, y lo siguió de cerca durante el inicio de su carrera profesional con los Hokkaido Nippon-Ham Fighters.

"Hubo algunas cosas que hice de forma diferente a lo que suelo hacer cuando recluto", dijo, negándose a dar más detalles cuando se le preguntó después.

"Definitivamente fue una batalla, eso es seguro, pero salimos victoriosos y tuve mucha suerte".