Amnistía Olímpica

Odio escribir sobre temas olímpicos dominicanos, pero de vez en cuando hago el sacrificio . ¿Por qué? Porque el movimiento olímpico nacional siempre tiene un “maco”, no sale de un lío, y desde hace bastante tiempo la moda es enfrentamientos, diatribas, fuertes luchas por el poder, ofensas, acusaciones, y por lo general se desvían de sus propias estructuras disciplinarias y van a dar a la justicia ordinaria, aquella que funciona fuera del deporte.

El tema es que hace unos días una jueza dictaminó nula una resolución del Comité Olímpico que expulsaba o desafiliaba 5 federaciones deportivas. Se supone que con ello finalice este conflicto, pero no ha habido respuesta oficial del organismo y cero respuesta. Listín Diario le preguntó al presidente Gaby Bautista su opinión sobre esta resolución y dijo que no había llegado a sus manos, y por tanto no podía hablar. Han pasado dos semanas del caso, y todavía Listín está esperando su respuesta.

Quien habló fue el secretario general Luis Chanlatte, indicando que el COD encaminaría una apelación ante la justicia pues no estaban de acuerdo con tal decisión.

Chanlatte emitió su opinión particular, pero el COD, como organismo a través de su presidente no ha hablado.

¿Qué es lo recomendable? Que se aboquen a una amnistía. Que no hagan ninguna apelación , que dejen eso así, y que empiecen desde cero con las federaciones sancionadas. Eso sería algo ideal, tomando en cuenta que ello pondría fin a tanta rebatiña de tantos años, mucho más ahora que existe bastante armonía entre el órgano deportivo oficial, Miderec, y que tienen de frente el montaje de los juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026.

¿Cuál sería el problema? Que para promover una amnistía de esta naturaleza se necesita un criterio especial y que la dirigencia sea magnánima, que sea cristiana para aplicar el perdón, que dejen de lado cualquier egoísmo, y que tengan voluntad de promover la convivencia pacífica.

¿Podrían hacerlo los directivos del COD y cerrar el caso?

La justicia ordinaria le está brindando una gran oportunidad de buscar la paz. Solos les faltará entender el mejor camino, aceptar la oportunidad, y ejecutar. Y aclaro que muchos de esos dirigentes olímpicos del patio son “guerrilleros” por naturaleza, y eso dificulta el asunto.

(OJO: Esto no es una recomendación, pues a los periodistas por lo general los organismos no les hacen caso. Es solo un comentario de algo que debería ocurrir: la Amnistía).

VIENE LIO

Aprovecho este tema olímpico para sugerir al amigo José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Centroamericanos y del Caribe 2026,que se mantenga atento pues posiblemente esté en proceso un movimiento interesante .

¿En qué consiste?. Un grupo de federaciones está en reunión para ver si se deciden a señalar lo que los dirigentes llaman “irregularidades” en la adjudicación de las obras de los juegos y el manejo de las licitaciones. Esto está relacionado al Ministerio de la Vivienda, que controla la villa e instalaciones, y al propio Comité que dirige Monegro, en cuanto a suplidores de distintos renglones.

La queja vendría por el lado de que muchos dirigentes federados que son profesionales y no están siendo tomados en cuenta para la adjudicación de contratos porque se estaría favoreciendo a aquellos ligados al actual comité ejecutivos del COD. Dicen, también, que esto tiene que ver con las elecciones del COD a fines del 2026, es decir luego de los juegos. Dizque los juegos estarían siendo utilizados, también, para la captación de votos.

¿Se atreverían esos dirigentes a lanzar este reclamo-denuncia públicamente?. Eso se sabrá en las próximas semanas, si es que el movimiento no se diluye. El asunto es “duro”.

NOTAS DE MLB.-

.- El lanzador José Leclerc, de los Atléticos, fue colocado en lista de lesionados por 60 días debido a un problema en el costado derecho. Este año había aparecido en 10 juegos con efectividad de 6.00.

.- Los Marineros de Seattle pusieron al pitcher Saury Lao para asignación. Es dominicano, nacido en Barahona, posiblemente de ascendencia haitiana. El había estado arriba hace par de semanas, lanzó 1 juego, 1.2 innings sin carreras, y fue remitido a Triple A.. ¿Qué pasó ahí, qué tipo de lío hubo?.

..Aaron Judge pegó anoche su jonrón número 10, y proyecta una temporada de más de 50 nuevamente. El hombre es indetenible.