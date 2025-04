Devin Williams tras enterarse de que no será cerrador de los Yankees: "No me sorprende"

Devin Williams perdió su puesto como cerrador de los Yankees tras tropezar repetidamente durante sus primeros 10 juegos con Nueva York.

El mánager Aaron Boone hizo el anuncio el domingo, dos días después de que el dos veces All-Star desperdiciara una ventaja en la novena entrada en una derrota por 4-2 ante Toronto.

"Con cómo han ido las cosas últimamente, no me sorprende", dijo Williams tras la barrida de los Yankees en la doble cartelera contra los Blue Jays. "Ser cerrador es una posición que hay que ganarse y hay que seguir ganándosela para seguir en ese rol, así que últimamente no lo he estado haciendo".

Luke Weaver, quien asumió el puesto de cerrador en septiembre pasado cuando Clay Holmes flaqueó, tendrá la mayoría de las oportunidades para cerrar juegos apretados, y consiguió los últimos tres outs de una victoria por 5-1 en el segundo partido. Weaver no ha permitido carreras en 14 entradas en 12 apariciones, limitando a los bateadores a un promedio de .067 (3 de 45).

"Nunca quieres ver algo así", dijo Weaver sobre el cambio. "Quieres que todos dominen y tengan un gran desempeño en todas las facetas del juego".

Adquirido de Milwaukee en diciembre por el zurdo Néstor Cortés y el prospecto de infield Caleb Durbin, Williams tiene marca de 0-2 con una efectividad de 11.25 y cuatro salvamentos en cinco oportunidades, permitiendo que su primer bateador se embase en la mitad de sus apariciones.

"Creo que lo mejor para todos es que lo saquemos de ese rol y simplemente intentemos empezar a desarrollar buen ritmo, confianza e impulso", dijo Boone.

Williams aparecerá en situaciones de menor presión.

Devin Williams saluda a su receptor, J.C. Escarra luego de salvar el partido ante los Rays de Tampa.

"Es decepcionante", dijo. "Trabajas durante años para llegar a ese punto y, sí, que te lo quiten no es nada agradable, pero no puedo decir que sea inmerecido".

Williams fue abucheado tras apenas 18 lanzamientos en su carrera con los Yankees cuando permitió que los Cerveceros se llenaran las bases sin outs antes de preservar una victoria por 4-2 en la jornada inaugural.

"Cuando llegué aquí en 2003, en la fecha límite de cambios, Mariano Rivera estaba siendo abucheado en agosto. No podía creerlo", dijo Boone. "Estoy seguro de que eso causó cierta conmoción y, como algunos, piensa: "Bueno, acomódate, está con un equipo nuevo en un entorno nuevo. Todo eso forma parte de ello. Y mi recordatorio para él es que tiene todo el equipo para hacerlo a un nivel de élite".

Boone le informó a Williams de su decisión el sábado, cuando los Yankees fueron suspendidos por lluvia. "Todavía tiene todo para ser grande, ¿verdad? Es un chico que está en la flor de su carrera y apenas está en su mejor momento", dijo Boone. "Siempre les digo a nuestros jugadores que si se esfuerzan lo suficiente en esto, enfrentarán momentos difíciles, enfrentarán adversidades en el camino".

Williams fue uno de los lanzadores más dominantes de las Grandes Ligas con los Cerveceros de 2019 a 2024, con una efectividad de 1.83, 68 salvamentos en 78 oportunidades, un promedio de 14.39 ponches por cada nueve entradas y un promedio de bateo de los oponentes de .156. Ha bajado a 9.0 ponches por cada nueve entradas y un promedio de bateo de los oponentes de .343 esta temporada.

Los bateadores tuvieron un promedio de .097 el año pasado contra su cambio, conocido como "Airbender". Esta temporada están bateando para .273. Los bateadores están bateando .462 contra su recta, en comparación con .111.

"Es solo cuestión de convicción en lo que hago en el montículo, en los lanzamientos que hago y en las secuencias que hacemos", dijo Williams.

Weaver aprendió sobre el rol de cerrador el año pasado, cuando se fue de 4-4 en oportunidades de salvamento en septiembre y de 4-7 en la postemporada.

"Es intenso, pero uno lo agradece", dijo. "Descubres quién eres ahí fuera. Descubres si te va bien, si te añade más presión. Pone a prueba tu capacidad mental".

Luis Gil comienza su programa de lanzamientos

El dominicano Luis Gil se ausentará seis semanas de los Yankees y representa otra baja sensible para ese conjuinto.Fuente externa

El Novato del Año de la Liga Americana, Luis Gil, de baja desde el 28 de febrero debido a una distensión muscular de alto grado, comenzó su programa de lanzamientos el domingo.

"Un paso importante en el proceso", dijo Boone.

Gil está en la lista de lesionados de 60 días y se proyecta que regrese en junio como muy pronto. Jonathan Loáisiga inicia rehabilitación

Tras su regreso de una cirugía de codo con ortesis interna el 12 de abril del año pasado, el lanzador derecho de 30 años Jonathan Loáisiga lanzó 11 lanzamientos y ponchó a uno en una sexta entrada perfecta el sábado para el equipo Clase A de Tampa contra Dunedin. Fue su primera salida de rehabilitación, y podría reincorporarse a los Yankees a finales de mayo o junio.

DJ LeMahieu comenzará a jugar en tercera base en las menores

El veterano infielder DJ LeMahieu, baja desde que sufrió una distensión en la pantorrilla izquierda en su debut en los entrenamientos de primavera el 1 de marzo, realizó su cuarta salida de rehabilitación el domingo para el equipo Doble-A de Somerset y tiene un registro de 6 de 10, con un doble y un jonrón. Ha estado jugando en segunda base y comenzará a jugar en tercera la próxima semana.