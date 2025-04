Tras superar su racha de fracasos, los Pistons vuelven a verse las caras contra los Knicks

La victoria de Nueva York sobre Detroit se había convertido en algo casi seguro en la NBA, con los Knicks logrando 16 victorias consecutivas a lo largo de cinco años.

Los Pistons finalmente terminaron esa racha con tres victorias sobre los Knicks durante su masiva temporada de cambio en 2024-25. Ahora quieren detener otro largo período de futilidad: la racha de derrotas en postemporada más larga en la historia de la NBA.

De vuelta en los playoffs por primera vez desde 2019, los Pistons, sembrados en el puesto número seis, llevan su racha de 14 derrotas consecutivas en postemporada al Madison Square Garden el sábado para enfrentar a los Knicks, sembrados en el tercer lugar, en el Juego uno de su serie de primera ronda.

Los Knicks saben tan bien como cualquiera que los Pistons no son nada como los rivales fáciles que terminaron 14-68 la temporada pasada y establecieron otro récord de la NBA al perder 28 juegos consecutivos en un momento. Nueva York no había perdido contra Detroit desde el seis de noviembre de 2019, antes de que los Pistons ganaran los últimos tres encuentros de esta temporada.

“Han tenido una temporada fantástica. Acabamos de jugar contra ellos recientemente, así que creo que tenemos una idea de cuáles son sus fortalezas, pero tenemos que profundizar mucho más en ellos para conocerlos realmente bien”, expresó el entrenador de los Knicks, Tom Thibodeau.

“Tenemos respeto por ellos, pero entendemos que se necesitarán 48 minutos de buen baloncesto para ganar”.

Los Pistons tienen un All-Star en el base Cade Cunningham, un potente tirador exterior en Malik Beasley y una serie de otras fortalezas. No tienen experiencia en postemporada juntos, una ventaja para un equipo de los Knicks que ha llegado a las semifinales de la Conferencia Este en los últimos dos años.

“Es un juego de baloncesto completamente diferente. Hasta que no estás en él, es difícil entenderlo”, comentó el entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff. “Hemos pasado por esto antes. Le digo esto a nuestros entrenadores, en algún momento, todos fuimos niños y no escuchamos a nuestros padres, y no lo entendimos hasta que lo experimentamos por nuestra cuenta. Así son los playoffs. Podemos decirles a los chicos qué esperar, pero hasta que lo experimenten por sí mismos, no entienden cuán diferente es”.

La contratación de Bickerstaff fue uno de los cambios que hicieron los Pistons después de la temporada pasada, junto con la incorporación de jugadores veteranos como Beasley, Tobias Harris y el exguardia de los Knicks Tim Hardaway Jr. El resultado fue un récord de 44-38 esta temporada, una mejora de 30 victorias que fue la sexta mejor en la historia de la NBA.

“Creo que han hecho un trabajo increíble al traer veteranos y juntar a ese equipo con jóvenes y muchos jugadores mayores para ayudarles a aprender a ganar”, manifestó el guardia de los Knicks, Mikal Bridges. “Creo que han hecho un muy buen trabajo”.

La última victoria de Detroit en los playoffs fue contra Boston en el Juego cuatro de las finales de la Conferencia Este de 2008. Los Celtics ganaron los últimos dos juegos de esa serie antes de que los Pistons fueran barridos en 2009, 2016 y 2019.

Las 14 derrotas consecutivas rompieron el récord que tenían los Knicks, quienes perdieron 13 juegos consecutivos de postemporada desde 2001 hasta 2012.

Los equipos tienen tan poca historia en postemporada que los Knicks nunca han derrotado a los Pistons en una serie de siete juegos. Sus dos victorias, en 1984 y 1992, fueron series de primera ronda al mejor de cinco, un formato que ya no existe. Detroit ganó 4-uno en las semifinales del Este de 1990, el único otro encuentro.

Jalen Brunson intentará retomar donde lo dejó en la postemporada de 2024, cuando promedió 32.cuatro puntos. El base All-Star se convirtió en el primer jugador desde Michael Jordan en tener cuatro juegos consecutivos de 40 puntos en los playoffs.

Los 319 triples de Beasley fueron uno menos que Anthony Edwards, el máximo en la NBA esta temporada, y el octavo más alto de todos los tiempos. Apenas falló esta temporada en el Madison Square Garden, acertando 13 de 18 desde el arco en las dos victorias de los Pistons.