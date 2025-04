"Poemas del Mar y otros Amores", libro de poesía de Vitelio Mejía

La sala Aída Cartagena Portalatín, de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, se llenó de poesías, poetas, literatos y escritores el pasado jueves. Fue escenario donde Vitelio Mejía Ortiz puso en circulación su primer libro de poemas, «Poemas del Mar y otros Amores». Poeta de la talla de Mateo Morrison (Premio Nacional de Literatura), el ensayista, narrador y editor, Avelino Stanley, (Premio Nacional de Novela, 1996, por «Tiempo Muerto»), el poeta Basilio Belliard, ensayista, poeta y gestor cultural, Plinio Chahín, poeta, crítico y ensayista, Marino Beriguete, poeta, escritor y abogado, José Enrique Del Monte, arquitecto, ensayista, poeta e historiador, el poeta Pedro Antonio Valdéz, la gestora cultural Verónica Sención, el artista Cheo Zorrilla y el anfitrión, director de la Biblioteca, Rafael Peralta Romero, escritor, lingüista y profesor universitario.

Algunos de ellos, como Avelino Stanley, hicieron del acto un momento de disfrute para los presentes. Stanley hizo un retrato del poeta naciente; lo describió en la poesía y en lo humano, destacó no solo la profundidad de los poemas, sino que destacó también la pasión del escritor al darle vida.

La abarrotada sala que honra la figura de Aída Cartagena, escuchó con atención la majestuosa moderación de Basilio Belliard, quien recitó con ahínco varios poemas del libro.

En su condición de anfitrión, Rafael Peralta Romero, luego de dar la bienvenida, hizo un recuento de cómo, vio acercarse a la afición poética a Vitelio Mejía. «En uno de los talleres de la poesía que hacemos aquí, alcancé a ver a Vitelio en la parte última de la sala, me dije, pero Vitelio Mejía es abogado y me extrañó su presencia. Luego, en otro evento, ahí estaba Vitelio de nuevo. Entonces Basilio Belliard se le acerca, conversan y desde ese entonces, Vitelio se convirtió en uno de los nuestros».

Espero, agregó Peralta, que este sea el inicio de muchas obras que engrandezcan la poesía dominicana.

En la gráfica de Vitelio, la señora Marilyn Armenteros, así como sus hijos Penelope, Jesús, y Vitelio IVFuente externa

El Premio Nacional de Literatura y prologuista del libro se volcó en elogios a la obra del incipiente poeta. Dijo que Vitelio Mejía se une a un gran grupo de poetas que no pudieron, (como él), resistirse a la belleza del mar. Citó decenas de escritores y poetas que loaron al mar en sus escritos.

Como Vitelio Mejía es presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), hizo un símil con el béisbol, contó: «Mi hermano Heriberto Morrison, escritor de literatura deportiva, me preguntó ¿qué tal la obra de Vitelio?». Le respondí: "Si fuere pícher, en el primer inning los ponchó a los tres y si fuere bateador, dio un jonrón por el center field". Heriberto dijo sorprendido, ¿en su primera obra? y entre risas le respondí: «Dije el primer inning».

Dijo que al hablar con Vitelio descubrió en él una gran pasión, por la poesía, por el mar y, obvio, eso lo lleva a Pablo Neruda, que es su dilecto. No es por casualidad que, en su casa en Salina, Bani, en cada rincón que usted se mueve, todo huele a Neruda.

La obra de Vitelio tiene mucho de los escritores que he citado, pero con estilo propio y originalidad.

Pero Vitelio no se quedó solo en oda al mar; amplió su obra con poemas de amor y desamor, dándole un carácter más profundo y sentimental, expresó Morrison.

Vitelio Mejía, estuvo acompañado de su madre Mirtha Ortiz, su esposa y escritora de literatura infantil Marilyn Armenteros, de sus hijos Vitelio III, Jesús y Penélope, y sus nietos, Vitelio IV y Lorelle Marie, y sus hermanos Iván, Conchita y Santiago.

Persio Maldonado, director del nuevo diario, así como Fausto Rosario Adames, director de acento hicieron acto de presencia. Igual Elly Pérez y el cantante Nini Caffaro.

Respaldaron con su presencia a Mejía, Ricardo Ravelo, presidente de los Tigres de Licey, Alfredo Acebal, presidente Gigantes del Cibao, Víctor García Sued, presidente de las Águilas Cibaeñas, Miguel Feris, presidente Estrellas Orientales, así como su vicepresidente, José Manuel Mallen, Jorge Sturla, vicepresidente Toros del Este y José Gómez, director ejecutivo de los Leones del Escogido.

Vitelio , en su exposición, inició por expresar su gratitud a los presentes y resaltar que cuenta con muchos amigos. Dijo que escribió su primer poema a los 10 años, inspirado en una joven, protagonista de una portada de la revista Magazine que se publicaba en un periódico de esa época. Dijo que escribió más de doscientos poemas que, entre mudanza y mudanza, terminaron por perdidos sin recuperación.

Como poeta, (porque así me han nombrado) me place la presencia de tantos amigos y familiares queridos, los que por razones entendible no mencionaré uno por uno. Sin embargo, quiero resaltar la presencia por sorpresa en el acto de mi querida madre doña Mirtha, lo que hace más sublime la actividad. Te amo mama.

El autor de «Poemas del mar y otros amores» dijo que trabaja en la actualidad en un libro de cuentos y que tiene decenas de poemas inéditos que se convertirán en libros.

La puesta en circulación coincidió con el cumpleaños del autor, un buen regalo para la ocasión. Al final el autor dio paso al cantautor Cheo Zorrilla, quien musicalizó e interpretó el poema «marinero, poema de la huida» poniendo de pie a los presentes en la sala que fue receptáculo del primer hijo literario de Vitelio Mejía Ortiz.