El Real Madrid vence al Atlético de Madrid en los penaltis de la Champions League

El Real Madrid venció al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis de la Champions League —una vez más— para mantener viva la defensa de su título y avanzar a cuartos de final.

El defensa Antonio Rüdiger anotó el penalti decisivo en la victoria por 4-2 en la tanda de penaltis, después de que dos jugadores del Atlético fallaran. El disparo de Marco Llorente se estrelló en el larguero después de que el gol de Julián Álvarez, tras resbalar, fuera anulado por dos impactos en su pie derecho.

El Madrid también venció al Atlético en la tanda de penaltis para ganar la final de 2016, como parte de una racha de cuatro años consecutivos eliminando a su rival de la ciudad.

El Madrid avanza a cuartos de final para enfrentarse al Arsenal, que también avanzó el miércoles junto con el Aston Villa y el Borussia Dortmund. La alineación de cuartos de final se completó con la victoria del Madrid en un tenso derbi que terminó 2-2 en el marcador global tras la prórroga. El Atlético ganaba 1-0 tras los 90 minutos y la prórroga en su Estadio Metropolitano, igualando la ventaja de 2-1 del Madrid en la ida de la semana pasada.

Dos incidentes clave definieron el tiempo reglamentario. El Atlético de Madrid marcó a los 30 segundos y el Real Madrid falló un penalti en el minuto 70.

El Atlético se adelantó en su primer ataque cuando el centrocampista inglés Conor Gallagher aprovechó el balón a corta distancia tras un centro de Rodrigo De Paul que se desvió hacia la portería.

La estrella del Madrid, Vinícius Júnior, lanzó un penalti que se fue por encima de la portería del Atlético cuando podría haber clasificado al vigente campeón para cuartos de final. Fue sustituido en la prórroga por su compatriota juvenil, Endrick.

El Arsenal dio descanso a algunos titulares en el empate 2-2 contra el PSV Eindhoven, para un marcador global de 9-3. El Aston Villa también tuvo una noche tranquila en casa para asegurar que Inglaterra tenga dos equipos en cuartos de final, una noche después de que el líder de la Premier League, el Liverpool, fuera derrotado en Anfield por el Paris Saint-Germain.

El Villa ganó 3-0 al Club Brugge, que jugó con 10 hombres desde la línea 17, tras una victoria por 3-1 en Bélgica la semana pasada. El defensa del Brugge, Kyriani Sabbe, fue expulsado por derribar a Marcus Rashford cuando se desmarcaba del arco.

El suplente Marco Asensio, cedido en el Villa por el PSG, marcó dos goles en la segunda mitad para asegurar que su club temporal se enfrentará a su club de origen a continuación.

El Borussia Dortmund remontó con dos goles en la segunda parte para ganar 2-1 al Lille y avanzar con un global de 3-2. El finalista, derrotado la temporada pasada, ahora se enfrenta al Barcelona. Sorteo de cuartos de final

Los emparejamientos de cuartos de final son: Arsenal vs. Real Madrid o Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain vs. Aston Villa, Barcelona vs. Borussia Dortmund, Bayern Múnich vs. Inter de Milán.

Los partidos de ida son el 8 y 9 de abril y los de vuelta una semana después.

El desafío inesperado de Inglaterra

Solo queda un excampeón de Europa inglés en la Champions League. El invicto del Villa como local lo ha impulsado hasta los cuartos de final, con victorias contra el Bayern, la Juventus, el Celtic y ahora el Brujas.

La eliminación del Liverpool ante el PSG se produjo después de que el Manchester City quedara eliminado de los playoffs eliminatorios el mes pasado a manos del Real Madrid. Sin los campeones de la Champions League en 2019 y 2023, respectivamente, el desafío de Inglaterra se redujo a solo dos.

El título de la Copa de Europa de 1982 del Villa es quizás uno de los menos recordados en los 70 años de historia de la competición. La única vez que el Arsenal llegó a la final fue una derrota ante el Barcelona en 2006.

El entrenador del Villa, Unai Emery, regresa ahora a París, donde sus dos temporadas como entrenador hasta 2018 parecieron ser insatisfactorias para ambas partes.

Asensio hizo honor a su condición el miércoles como el suplente más prolífico en la historia de la Champions League. El exjugador del Real Madrid suma 12 goles en 51 partidos saliendo desde el banquillo en la competición.

El Dortmund prospera en Europa

Al igual que la temporada pasada, el Borussia Dortmund es mejor en la Champions League que en la liga alemana.

El décimo clasificado de la Bundesliga perdía ante el Lille desde el minuto cinco con el disparo del delantero canadiense Jonathan David, antes de remontar en la segunda parte para lograr una decisiva victoria por 2-1. El Dortmund empató en el 54 con un penalti de Emre Can y Maximilian Beier selló la victoria nueve minutos después con un disparo ascendente. El Dortmund fue el finalista derrotado el pasado junio (2-0 ante el Real Madrid en el estadio de Wembley) y se clasificó para esta Champions League solo porque Alemania obtuvo una entrada extra por el quinto puesto en la Bundesliga.

Niko Kovač, el tercer entrenador del club en la Champions League esta temporada, ahora lleva al Dortmund para enfrentarse al exdelantero estrella Robert Lewandowski en el Barcelona.

Dominan las 5 mejores ligas

Las esperadas salidas del Brujas y el PSV —tras la eliminación del Benfica y el Feyenoord el martes— dejan solo a las cinco ligas más ricas de Europa representadas.

Ningún equipo fuera de Inglaterra, España, Alemania, Italia o Francia ha llegado a la final de la Champions League desde que el Porto, entrenado por José Mourinho, ganó en 2004.

La UEFA repartirá casi 2.500 millones de euros (2.700 millones de dólares) en premios totales entre los 36 equipos de la Champions League esta temporada, y los pagos un 20 % más altos de esta temporada aumentarán la brecha de riqueza en