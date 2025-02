Los club houses, como operan en las Grandes Ligas

Desde las rayas de Nueva York hasta el blues de los Dodgers de Los Ángeles, existe una fuerte conexión entre los empleados del vestuario que lavan los sucios y desgastados uniformes de las Grandes Ligas.

Al igual que los jugadores que visten las camisetas.

“La comunidad del club es muy unida”, dice Riley Halpin, de 29 años, encargado del club de los Gigantes de San Francisco.

"No hay ningún jugador en la liga al que no pueda llamar con una pregunta sobre lavandería y que no me la responda", dice Kiere Bulls, gerente del vestuario local de los Piratas de Pittsburgh.

En vísperas de otra temporada, mientras los jugadores arrojan su ropa de entrenamiento de primavera en cestos con ruedas en Arizona y Florida, aquí hay una mirada más cercana a cómo se lava la ropa en las grandes ligas, junto con algunos consejos para sus propios uniformes sucios, y otros artículos, en casa:

EQUIPO: Guardianes de Cleveland

LAVANDERÍA: Sam Hindes, supervisor de la casa club local

CONSEJO: El remojo es importante. Cuando se trata de manchas difíciles, a veces dejan los uniformes en remojo durante la noche en una mezcla de detergente y otros productos. “Luego, algo que funciona es que mucha gente no sabe que la presión, no necesariamente la de una hidrolavadora, pero cuanto mayor sea la presión del agua, mejor elimina las manchas”, dice. “Nunca lo supe hasta que comencé a lavar los uniformes”.

CITAS: Hindes dice que los jugadores de posición suelen tener los uniformes más sucios, uno en particular. “José Ramírez es uno de los que siempre sabes que va a volver esa noche y que va a necesitar algo de trabajo”, dice Hindes. “Tiene alquitrán de pino en su camiseta y siempre está ahí, es un luchador. Roba bases. Siempre se lanza por todos lados. Juega con el corazón”.

Deje reposar ese 'pretratamiento' por un rato

EQUIPO: Yankees de Nueva York

LAVANDERÍA: Lou Cucuzza Jr., director de operaciones de la casa club

CONSEJO PARA LAVAR LA ROPA: Se trata de “pretratar” y dejar que el tratamiento previo se absorba durante un tiempo. “Por lo tanto, si tiene algo sucio y lo está tratando previamente, no lo arroje directamente a la lavadora porque el tratamiento previo simplemente se va a lavar. Quiere que el tratamiento previo absorba realmente la mancha y separe las fibras del uniforme o la prenda, lo que sea que esté usando”.

CITA: La arcilla que rodea el campo varía en las Grandes Ligas, lo que presenta un desafío único. “Podríamos venir de visitantes o podría venir de visitantes con un equipo que jugó, digamos, en Baltimore. Ellos tienen una arcilla dura como la de Boston, su arcilla es muy diferente a la del Yankee Stadium”, dice Cucuzza. “No tengo problemas para limpiar los uniformes de los visitantes con la arcilla del Yankee Stadium. Es muy rápido. A veces, consigo un equipo, tal vez de Baltimore, y pienso: guau, esa es una arcilla roja dura. Es un poco difícil sacarla, así que puede que tenga que pasar por dos lavados para sacarla”.

EQUIPO: Filis de Filadelfia

LAVANDERÍA: Sean Bowers, asistente del club local

CONSEJO: Es fundamental utilizar los productos químicos adecuados. Algunos de los productos químicos para el lavado de ropa que se utilizan en los vestuarios de las grandes ligas no están disponibles en todas partes, pero Bowers dice que le gustan Goof Off para las manchas de alquitrán de pino y detergentes con liberación de proteínas para los problemas relacionados con la suciedad.

CITA: “Cuando el campo se pinta, sacar la pintura es realmente difícil. Una mancha de césped normal se puede sacar con bastante facilidad. Pero la pintura, especialmente alrededor del día de la inauguración o después de los conciertos y donde estaba el escenario, tienen que encargarse de esa parte del campo. Esos jardineros, es realmente difícil de sacar”.

EQUIPO: Piratas de Pittsburgh

LAVANDERADOR: Kiere Bulls, gerente de la casa club local

CONSEJO: En el caso de los uniformes (y, presumiblemente, cualquier otra cosa) que estén sucios, Bulls recomienda rociarlos con un aerosol antes de lavarlos. Tiene algunos productos químicos que usa en el estadio, pero le gustan OxiClean y Shout para los problemas de suciedad en casa.

CITA: “Muchas veces, si un jugador se porta muy mal, es posible que haya que lavarlo tres veces para quitarle las manchas. Pero los uniformes se cuelgan para secarlos... No se meten en la secadora. Simplemente se lavan y se cuelgan fuera de los vestuarios”.

EQUIPO: Gigantes de San Francisco

LAVANDERÍA: Riley Halpin, encargado de la casa club

CONSEJO: Halpin dice que lavar los uniformes es “un proceso de prueba y error” la mayor parte del tiempo. “Obviamente, cuando se trata del lavado en casa, no se tienen los productos químicos de primera calidad que tienen los equipos profesionales”, dice. “Así que yo diría que simplemente investigue un poco... Descubra cuáles son las mejores marcas que la gente usa en los Walmarts y cosas así. Y siga adelante”.

CITA: Halpin dice que llega al estadio alrededor del mediodía para un juego nocturno típico y se va alrededor de la 1 a. m. “Son días largos. Pero es algo a lo que te apuntas, ya sabes, con este trabajo. Y es genial poder hacer lo que nos toca hacer. Así que todos lo aguantamos”.