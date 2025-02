Saquon Barkley, de los Eagles, sobre abucheos a Taylor Swift: "No sé por qué la odian"

Saquon Barkley, campeón con los Philadelphia Eagles, reprobó los abucheos que la afición le dedicó a la estrella del pop, Taylor Swift, en el Super Bowl LIX del pasado domingo.

"Recuerdo que la mostraron en la pantalla gigante y la abuchearon. No lo entiendo. No sé por qué la odian. Ella sólo está apoyando a su pareja y ha hecho que este juego sea más grande", dijo el corredor durante la emisión de 'The Howard Stern Show'.

Barkley, quien el domingo anterior estableció récord de yardas en una temporada, se refirió a las muestras de repudio que recibió la cantante, novia de Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, cada vez que apareció en la pantalla del Caesars Superdome de New Orleans, Louisiana, durante la disputa del Super Bowl LIX en el que los Eagles triunfaron.

"Estamos tratando de expandir el juego y hacerlo más internacional. Viajaremos a Brasil y posiblemente a México, pronto estaremos en Australia, y que ella sea parte de ello sólo hace esto más grande, así que no entiendo el desdén que está recibiendo", puntualizó.

La relación de Swift y Kelce empezó en septiembre del 2023, desde entonces la interprete de éxitos como 'Shake It Off', 'Cruel Summer Lover', 'Love Story', entre otros, asiste de manera frecuente al Arrowhead Stadium, hogar de los Chiefs, para apoyar a su novio.

Uno de los momentos más emotivos que la pareja mostró en público sucedió al final del Super Bowl LVIII del año pasado en el que los Chiefs vencieron a los 49ers en el Allegiant Stadium, de Paradise, Nevada.

Trump dice sus seguidores abuchearon a Taylor Swift en el Super Bowl Lea también

En aquella ocasión Swift y Kelce festejaron la victoria con un beso en el campo ante una lluvia de papeles de colores. Gracias a la popularidad de la cantante originaria de West Reading, Pensilvania, la NFL y los Chiefs han visto un crecimiento de más de 300 millones de dólares en sus ganancias por comercialización.

Clark Hunt, propietario de los Kansas City Chiefs, afirmó en la semana previa al Super Bowl LIX que su equipo ha visto un crecimiento sus seguidores.

"Creo que tuvimos algo así como un crecimiento del 30 por ciento en nuestra base de aficionados, en particular entre las fanáticas femeninas más jóvenes, lo cual es significativo. Así que definitivamente hay que darle a Taylor un poco de crédito por eso", afirmó Hunt.