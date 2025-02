Randy Moss vuelve a la TV para el Super Bowl, tras su lucha contra cáncer

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia, y varias leyendas de la NFL dieron este domingo una emotiva bienvenida a Randy Moss, miembro del Salón de la Fama, quien volvió a su puesto como analista de TV para este Super Bowl LIX luego de luchar contra el cáncer.

"Bienvenido de nuevo, Randy. Le has mostrado a todos tu fuerza y resistencia, lo hiciste a lo largo de tu carrera de Salón de la Fama y lo has hecho ahora con esta lucha con la que nos has inspirado más que con cualquier otra cosa que hayas hecho. Te quiero hermano", le dedicó Brady a Moss.

Randy Moss, quien jugó al lado de Tom en New England Patriots entre 2007 y 2010, compartió en diciembre pasado que era un "sobreviviente de cáncer", luego de que sus médicos les extirparon una masa cancerosa del conducto biliar, entre el hígado y el páncreas.

Este domingo Moss fue recibido por el equipo del programa 'Postseason NFL Countdown' de la cadena ESPN previo al Super Bowl LIX que se más tarde disputarán Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs en el en el Caesars Superdome de New Orleans, Louisiana.

Previo a su presentación, además de Brady, hoy comentarista de Fox Sports, le enviaron mensajes Bill Belichick, su exentrenador en los Pats, y Justin Jefferson, receptor de los Minnesota Vikings, quien es su admirador.

"Me siento muy inspirado por tu historia. Desde niño te admiraba y quería ser como tú. Ahora sólo quería darte algunas palabras de aliento", le dedicó Jefferson.

Las voces de aliento también llegaron de Cameron Heyward, ala defensiva de los Pittsburgh Steelers; Micah Parsons, estelar de Dallas Cowboys; Malik Nabers, receptor de New York Giants; y Jerry Rice, leyenda de 49ers y miembro del Salón de la Fama.

A ellos e unió Kevin Garnett, exestrella de los Boston Celtics de la NBA y ganador de la medalla de oro con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Ante las muestras de cariño Moss rompió en llanto en la transmisión y agradeció la oportunidad de volver a hacer lo que ama.

"Ya saben soy un gran llorón. Ha sido difícil, pero tengo mucho amor y mucha gente que cree en mí. Sentí las oraciones de todos ustedes y buenos deseos de mis compañeros", afirmó el exreceptor.

Randy Moss, quien jugó en la NFL de 1998 a 2012, brilló con Minnesota Vikings de 1998 al 2004, después jugó para Raiders dos años, de ahí pasó a New England (2007-2010), luego de un breve paso por los Titans cerró su carrera con San Francisco 49ers en 2012.

Ingresó al Salón de la Fama en el 2018. Fue cuatro veces All-Pro, seis ocasiones Pro Bowl, cinco veces líder receptor, miembro del equipo de la década del 2000 y votado dentro de los 100 mejores jugadores de todos lo tiempos en el centenario de la NFL.