Eury Pérez retornaría para mitad de la campaña

El lanzador derecho de los Marlins, Eury Pérez, se presentó al día de prensa el viernes por la tarde luciendo largos rizos y brindando buenas noticias: todavía está en camino de regresar de la cirugía Tommy John cerca del receso del Juego de las Estrellas.

“Me corté [el cabello] después de la temporada 2023 y lo dejé crecer después de la cirugía”, dijo Pérez a través del intérprete Luis Dorante Jr. “Todavía no sé si lo volveré a cortar”.

Pérez, quien se sometió al procedimiento con un aparato ortopédico interno el 8 de abril de 2024, lanzó su séptima sesión de bullpen el viernes después de comenzar a jugar a la pelota el 19 de septiembre.

Un 75 % recuperado

“Diré que me siento muy bien en este momento”, dijo Pérez. “Diría que un 75 por ciento, solo para ponerlo en números. Pero lo estamos haciendo muy bien, estamos mejorando. Ya estoy lanzando en el bullpen. Estoy lanzando muchas rectas y también cambios de velocidad”.

Pérez, de 21 años, apareció por última vez en un juego de Grandes Ligas el 20 de septiembre de 2023, cuando su destacada temporada de novato se vio interrumpida por una inflamación de la articulación sacroilíaca izquierda. Ingresó a los entrenamientos de primavera sano, pero experimentó dolor en el codo derecho el 14 de marzo de 2024. Después de que las pruebas revelaran una leve inflamación en el codo derecho y ningún daño estructural, Pérez volvió a jugar a la pelota un par de días después, por recomendación del Dr. Keith Meister. La rigidez durante una sesión de bullpen posterior provocó pruebas adicionales y la necesidad de cirugía.

Sandy, su maestro

Al igual que su mentor Sandy Alcántara , Pérez se vio obligado a ver la temporada 2024 desde el dugout. Alcántara, quien dijo el viernes que tuvo una temporada baja de entrenamiento normal, está en plena forma esta primavera y está programado para comenzar el Día Inaugural contra los Piratas en su regreso de la cirugía Tommy John a la que se sometió en octubre de 2023.

“Fue muy difícil, no voy a mentir, sobre todo porque Sandy tampoco estaba en la rotación”, dijo Pérez. “Uno trata de hacer lo mejor para el equipo, ayudar al equipo tanto como pueda, y luego, las cosas suceden o se salen de tu control. Pero todo lo que tienes que hacer es mantener la cabeza en alto y seguir luchando y mejorando, y eso es lo que quiero hacer este año.

“Me ayudó mucho [Sandy]. Aún es difícil, porque es la primera vez que pasas por algo así y no lo sabes, pero el solo hecho de estar al lado de Sandy y hacerle todas esas preguntas: ‘¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hacer después? ¿Cuándo dar el siguiente paso?’ Todas esas pequeñas preguntas, y tener una respuesta de Sandy realmente fue de gran ayuda para mí”.

Más que nada, Pérez quiere continuar con los aspectos mentales de su rehabilitación cuando regrese al montículo.

“Diré que lo que más aprendí es la paciencia”, dijo Pérez. “Tienes que seguir aprendiendo sobre eso, aprender sobre tu cuerpo, tu fuerza y seguir trabajando en eso, lo que fortalecerá esas pequeñas cosas en las que tienes que trabajar”.

Alcántara estará listo

El miércoles no puede llegar lo suficientemente pronto para Sandy Alcántara. El as de los Marlins y ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2022 está más que listo para que comiencen formalmente los entrenamientos en el complejo Roger Dean Chevrolet Stadium en Júpiter. Después de tener que quedarse fuera toda la temporada pasada mientras se rehabilitaba de una cirugía Tommy John, Alcantara no quiere nada más que la emoción de estar de vuelta en el montículo y hacer todo lo que pueda para ayudar a los Marlins.