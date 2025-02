Defensa decisiva

Se citan con frecuencia los batazos que han decidido juegos en los que el equipo obtiene una corona, pero para las decisiones favorables fruto de una buena defensa no hay muchas referencias. Ha sido característico pregonar las bondades de ofensivas y pitcheo relegándose a un segundo el aspecto defensivo, no obstante, esta tiene tanta importancia como los otros dos. Un cuerpo de lanzadores sin el respaldo de una buena defensa tiene dificultades para salir airoso. Ciertamente, es más fácil desarrollar un buen defensor que un bateador o un lanzador, pero eso no quiere decir que tenga menos importancia.

La Serie Final dominicana de este año se decidió por una brillante jugada defensiva de Sócrates Brito en el bosque derecho, eso es bien conocido. Lo que resulta dificultoso es encontrar un precedente del nivel de dramatismo como el señalado.

Se asemeja la atrapada que el jardinero central de las Águilas, Don Bosch, concretara en el octavo partido de la serie de 1967. Se enfrentaban Leones y Águilas y el evento estaba cuatro victorias a tres a favor de los cibaeños. El marcador llegó al octavo episodio con ventaja de tres a cero para estos cuando emergió una rebelión roja. Cruzaron el plato dos veces y habían colocado corredores en la antesala y la inicial con dos outs. El estadio Quisqueya, repleto a toda capacidad, vibraba con el

rugir ensordecedor de la multitud. Fred Beene había relevado al abridor John Gelnar sin lograr dominar la situación. Le tocó el turno al bate a Federico Velázquez. Este giró el bate a un envío de Beene chocando la bola con tanta fortaleza que salió disparada entre los confines del bosque central y el izquierdo con etiqueta de extrabase. Todo indicaba que los Leones iban a voltear el marcador, pero entonces surgió la figura de Bosch corriendo con desesperación detrás de la pelota la que logró atrapar llegando a la verja. Así se cerró ese episodio y en el siguiente, final, las Águilas obtuvieron el título de campeones.

Fueron situaciones diferentes las de cada ocurrencia, pero es coincidente el hecho que, en ambas, una jugada defensiva decidió el partido y la corona.