Ippei Mizuhara es sentenciado a más de 4 años de prisión

Ippei Mizuhara, ex intérprete de la superestrella de los Dodgers Shohei Ohtani, fue sentenciado a más de cuatro años de prisión federal por robar casi 17 millones de dólares al jugador de béisbol japonés para cubrir deudas.

Mizuhara, de 40 años, se declaró culpable en junio de fraude bancario y fiscal. El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, John W. Holcomb, dictó una sentencia de 57 meses, tal como pedían los fiscales. Mizuhara había solicitado un año y medio.

“La magnitud del robo, los 17 millones de dólares, en mi opinión es impactante”, dijo Holcomb. “Diecisiete millones es más de lo que la mayoría de la gente gana a lo largo de su vida, en muchas, muchas vidas”.

La sentencia pone fin a un escándalo que sacudió al mundo del deporte en marzo pasado , cuando los Dodgers despidieron a Mizuhara en medio de una investigación sobre las acusaciones de que había apostado en secreto el dinero de Ohtani. Mizuhara admitió haber gastado el dinero en apuestas con una casa de apuestas ilegal, acumulando grandes deudas mientras también compraba tarjetas de béisbol por valor de 325.000 dólares y se sometía a costosos trabajos dentales.

Los fiscales quieren que Mizuhara pague cerca de 17 millones de dólares en restitución a Ohtani y un poco más de un millón de dólares al IRS. El juez dijo en la sentencia del jueves: “Espero que el señor Mizuhara pueda devolver esa suma. Realmente espero que pueda”.

En cuanto a si se producirá el reembolso, Holcomb añadió: "Eso está por verse".

Al salir de la sala del tribunal con Mizuhara, su abogado, Michael G. Freedman, dijo: "no vamos a hacer ningún comentario".

Está previsto que Mizuhara se entregue a las autoridades y comience a cumplir su condena el 24 de marzo.

Como parte de su trabajo como traductor y representante de facto de Ohtani, Mizuhara sirvió como intermediario entre el jugador y sus agentes y asesores financieros que no hablaban japonés, según el acuerdo de culpabilidad de Mizuhara. Los fiscales en su memorando de sentencia dijeron que la conducta de Mizuhara dañó la reputación y la buena voluntad de Ohtani.

Los fiscales escribieron que, aunque había “pruebas abrumadoras que demostraban que Ohtani no tenía conocimiento” de las actividades de Mizuhara, “varias figuras públicas siguieron preguntándose cómo Ohtani no se dio cuenta de que esa cuenta en particular estaba siendo mal administrada”.