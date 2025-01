El estelar relevista que casi fue policía

Cuando el destino tiene planes para ti, no importa cuántas veces intentes desviarte; siempre encontrarás el camino de vuelta. Tal es el caso de Jimmy Cordero.

Oriundo de San Cristóbal, Cordero es conocido hoy por su destacada actuación en el béisbol profesional. Sin embargo, pocos conocen los obstáculos que enfrentó en su camino al éxito.

A los 20 años, Cordero veía cómo su sueño de convertirse en pelotero profesional se desvanecía. A pesar de su talento y dedicación, ningún equipo mostraba interés en ofrecerle un contrato.

Desalentado, decidió buscar otras oportunidades y consideró unirse a la Policía Nacional.

“Dios sabe que me esforcé mucho. Mi Mayor anhelo era ser pelotero de Grandes Ligas, pero cuando me vi con 20 años y ese sueño prácticamente roto, pensé: ‘Quiero al menos hacer algo en mi vida y tener una forma digna de ganar dinero’. Por eso decidí dejar la pelota y buscar otro rumbo”, dijo Cordero al Listín Diario.

Con su imponente físico, Cordero superó las pruebas físicas para ingresar a la academia de cadetes. Sin embargo, el destino tenía otros planes: no aprobó el examen psicológico, lo que le impidió unirse a las filas policiales.

“Me sorprendí porque en todo me fue bien. Quería ser policía, no porque me apasionara, sino porque era la única forma que veía de trabajar y salir adelante. Sin embargo, para mi sorpresa, tampoco pude quedarme en la Policía Nacional”, añade.

Nada podía ser peor para Jimmy, si una posible firma, y la que se suponía sería una salida, terminó siendo otra de esas puertas con candado.

Tras este revés, Cordero decidió darle una última oportunidad al béisbol, pero esta vez con una estrategia diferente: Cambió de programa de entrenamiento, adoptó nuevas rutinas y, en poco tiempo, logró firmar un contrato de $15,000 dólares con los Azulejos de Toronto en 2012.

“Cuando decidí darle una última oportunidad al béisbol, puse todo mi empeño. Sabía que en ese chance podía conseguir lo que quería”, afirma Cordero.

Su perseverancia lo llevó a una notable trayectoria en las Grandes Ligas, incluyendo su paso por los Yankees de Nueva York en 2023.

“Al verme lanzando para los Yankees, el equipo más emblemático del béisbol, pensaba y agradecía al Señor. En un momento estuve a punto de tirar la toalla y hacer algo que realmente no me gustaba. Pero estar en el Yankee Stadium, lanzando con el equipo más grande, fue algo muy satisfactorio”, reflexiona.

Su mejor año en Las Mayores fue sin duda el 2019, cuando jugó para los Azulejos de Toronto y los Medias Blancas de Chicago, con estos últimos fueron sus grandes momentos.

Con los Medias Blancas, tuvo efectividad de 2.75, con una victoria sin derrotas, con 31 ponches y 11 bases por bolas en 36 entradas lanzadas como relevista.

Actualmente, Jimmy Cordero es un estelar relevista de los Leones del Escogido en Lidom

“Me siento muy conforme con la experiencia y el trato que he recibido en esta familia de los Leones del Escogido, aquí todos somos uno, y ganemos o perdamos nos mantenemos unidos”, dijo.

Además de Las Mayores y Lidom, Cordero ha extendido su carrera al béisbol asiático, firmando en diciembre de 2023 con los Chiba Lotte Marines de la Liga Profesional de Japón.

La historia de Jimmy Cordero es un testimonio de resiliencia y determinación, demostrando que, cuando el destino tiene un plan, las adversidades se convierten en peldaños hacia el éxito.