Se retira Terunofuji, el único gran maestro de sumo

El luchador de sumo Terunofuji anunció este viernes su retirada, dejando a este deporte ancestral japonés sin 'yokuzuna', el rango supremo, por la primera vez en 30 años.

Terunofuji, nacido en Mongolia hace 33 años y nacionalizado japonés, se ha visto lastrado por las lesiones, lo que le obligó a retirarse del Gran Torneo de Año Nuevo que se disputa actualmente en Tokio.

El luchador explicó a los periodistas que se retira para entrenar a jóvenes "tras "14 años difíciles" de trayectoria.

"Lo di todo pero en este torneo no podía hacer lo que quería y no hay que entrar en el ring si el cuerpo y el espíritu no están en plena forma", añadió.

Terunofuji, que ha ganado diez torneos a lo largo de su carrera, era el único 'yokozuna' en activo.

Otro luchador de origen mongol, Hoshoryu, podría alcanzar este nivel durante el Gran Torneo de Año Nuevo. Suma cuatro victorias y una derrota tras los cinco primeros días.

Si no lo consigue, Japón no tendrá 'yokozuna' por primera vez desde marzo de 1993.

"Cuando me convertí en 'yokozuna' sabía que no continuaría en la lucha mucho tiempo, pero los fans y otras personas me han apoyado y animado, lo que me hizo continuar", señaló Terunofuji, promovido a "yokozuna" en julio de 2021.

En la historia de este deporte ancestral solo 73 luchadores han alcanzado el rango supremo. Entre los últimos siete 'yokozuna' solo uno nació en Japón. Cinco lo hicieron en Mongolia y otro en Estados Unidos.