Una espina provocó la amputación de la pierna de José Maisel Martínez de 30 años, un joven que sufre de diabetes y que según él, su estado de salud, en ese momento se encontraba “normal”.

Por sugerencias de cercanos, le colocaron “algo caliente” para extraerla, ya que le estaba produciendo pus, esto le provocó varias ampollas en la pierna y decidió asistir a un centro de salud.

Martínez narra cómo una doctora del Instituto de Diabetes de Santiago le cortó los tendones de la pierna a sangre fría.

“Yo lloré como un niño hasta perder el conocimiento porque ella no me puso anestesia”, expresó José, quien no volvió a tener conocimiento hasta después de una semana cuando despertó sin su pierna.

“Al principio yo no lo entendía, incluso una prima fue a llevarme unas muletas y yo no la quise, porque yo dije voy a salir bien de aquí y no la voy a necesitar”, explica.

José encontró su refugio en el baloncesto, un día mientras se encontraba en una cita médica, se acercó a él, Rosario Lantigua, encargada del Departamento de Responsabilidad Social del Patronato Cibao de Rehabilitación, quien lo invitó a unirse a la sociedad, y aunque al principio no estaba convencido, asegura esa fue su mejor decisión.

“Esta es mi vida, desde que llegué aquí yo nunca he faltado. Gracias a Dios, a Rosario y al patronato aprendí que yo valgo lo mismo que cualquier persona, porque al principio yo no pensaba así. A veces me siento mal cuando vengo a practicar y luego salgo de aquí diferente, sintiéndome renovado”, expresó.

Acción en uno de los partidos efectuados entre los deportistas con discapacidad.Fuente externa

Equipo

Los Caballeros Sobre Ruedas es un grupo de 26 jóvenes con discapacidad que se han refugiado en el baloncesto para darle un sentido a su vida, su soporte es el Patronato Cibao de Rehabilitación quienes les ofrecen asistencia psicológica para ayudarlos a aceptarse y reintegrarse a la sociedad.

“Nosotros estamos luchando por la inclusión, por lo que el patronato se encarga de organizar charlas para instruir a los jóvenes, especialmente vamos a los colegios y a las escuelas a captar esos jóvenes que necesiten un impulso”, expresó la encargada del Departamento de Responsabilidad social.

Cada jueves los Caballeros Sobre Ruedas realizan prácticas de 10:30 de la mañana a 12:00 del mediodía y en ocasiones asisten a distintas actividades a nivel nacional para llevar exhibiciones del Baloncesto Sobre Ruedas, el objetivo es motivar a aquellos jóvenes que tengan alguna discapacidad a salir e integrarse a la sociedad, destacó Lantigua.

“La idea es que las personas con discapacidad que se esconden en sus casas, puedan ver esta exhibición y vean que ellos también pueden”, aseguró Marcos Rodríguez, entrenador del equipo.

Historias

Otro de los integrantes, Josué Genao, de 27 años, a quien un carro de Taxi le aplasto la pierna mientras se dirigía en un motor a “hacerle un favor a una amiga”, dos días más tarde sus padres lo encontraron en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez con signos graves de gangrena, producto a esto perdió la pierna.

Genao, padre de una niña de 8 años cuenta que después de la amputación su esposa lo dejó según él porque “ya no me amaba”, asegura que su proceso de adaptación fue llevadero “porque Dios le da la fortaleza”.

“Formar parte del equipo me ha cambiado la vida porque tengo un entrenamiento que me ayuda mucho a nivel mental, porque aquí nos divertimos muchos y nos celebramos unos con otros las buenas jugadas”, expresó Josué.

Genao, cuenta que un día mientras estaba tomando terapia le propusieron unirse al patronato, pero que en ese momento él no estaba interesado, aunque después decidió unirse.

“Mi mente era salir rápido de la terapia y montarme en mi prótesis e irme a trabajar porque yo tengo una niña que mantener, pero después de 3 años motivado por una amiga decidí darme la oportunidad”, asegura Genao, quien actualmente trabaja en una panadería.

Luis Manuel Paulino, un joven de 21 años residente en el Ensanche Libertad, sufrió un derrame cerebral cuando apenas tenía 3 meses de nacido, lo que le provocó una parálisis, se integró al patronato hace ya varios años.

“Esto significa todo para mí, me ayuda a desarrollarme más y aquí todos nos llevamos bien”, expresó Paulino.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad