Lidom confirma Águilas y Licey jugarán sábado y domingo la Serie de Titanes en Puerto Rico

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, (Lidom), informó que las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey participarán en la Serie de Titanes 2024, a celebrarse en San Juan, Puerto Rico este fin de semana.

Esto será tras la empresa organizadora de la actividad, Latin Events cumplió con sus obligaciones relativas a dietas de jugadores, constancia de reservas de hoteles, constancia de cambios en los itinerarios de vuelos para aminorar el impacto en el necesario descanso de los jugadores.

Los equipos Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey estarán compareciendo a los juegos pactados para celebrarse en Puerto Rico los días 7 y 8 del mes de diciembre en curso, con la garantía de que, como de costumbre, ambos equipos van a una guerra sin cuartel por la victoria, armados de sus mejores jugadores para el disfrute de sus fanaticadas.

El presidente de los azules, Ricardo Ravelo, habría informado anteriormente que el equipo no asistiría, puesto “no hay avión, no hay hotel, no han pagado los viáticos de los peloteros”.

La primera parte de la Serie de Titanes se celebró el pasado 10 de noviembre en el estadio Citi Field, de los Mets de Nueva York. En esa oportunidad ganaron las Águilas, que también habían ganado los 3 juegos del 2023.

La Serie de Titanes 2024 ha estado llena de tropiezos. Los dos primeros juegos serían celebrados en Yankee Stadium, pero estos desistieron y se concentraron en la postemporada llegando hasta la serie mundial que perdieron ante los Dodgers.

Luego, hubo un intento de montar los dos juegos en el LoanDeport Park, de los Marlins de Miami, el cual fracasó.