Lidom avanza

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

Con casi 6 meses de antelación, Lidom da a conocer su calendario del próximo torneo 2023-24 que estará dedicado a Onfalia Morillo, periodista histórica dentro de la pelota dominicana como mujer (y entre los hombres también).

Escogido y Licey jugarán el día inaugural en el estadio Juan Marichal y ese día habrá un par de juegos adicionales: Gigantes vs. Aguilas en Santiago, Toros vs. Estrellas en San Pedro de Macorís. El domingo 22 repiten estos mismos equipos, Escogido de home club y se jugará también en San Francisco y La Romana.

¿Por qué es conveniente que un calendario sea informado con mucho tiempo? Para organizar todo, y eso incluye venta de proventos (vallas, cantinas, restaurantes), viajes aereos y terrerstres, programación de televisión, discusión de contratos de publicidad, etc.

También incluye la logística que nunca sale a la vista, como confección de uniformes, compra de utileria), y preparar la venta de souvenirs.

Lo único que no tiene variación aquí es que esperan a último minuto para darle un “paño con pasta” a los estadios y todavía el día de inauguración están pintando y “clavando clavos”. Eso no varía, porque el dominicano llega tarde y todo lo deja para última hora. ¿O no es así?

NUEVO CHISME:

Ahora explota el chisme de la Serie del Caribe y la eventual invitación a Aruba y Nicaragua para el próximo evento, a celebrarse en 2024 en el estadio de los Marlins.

Los colombianos están que echan chispas porque los dejaron fuera y están criticando duramente a la Confederación del Caribe y al comisionado Juan Puello Herrera.

El periódico La Prensa, de México, comenta un reporte no oficial de que Nicaragua habría pagado 1 millón de dólares solo por participar en la próxima serie, sin que tenga la seguridad de que vaya a ingresar como socio fijo.

El periodista colombiano de Barranquilla, Jose Marenco Pardo, escribió en twitter: “Nicaragua garantizó más de un millón de dólares para ganarse un cupo en la Serie del Caribe Miami 2024”.

Aquí, yo pedí una reacción a Juan Puello y me respondió: “El pleno de la Confederación acordó no dar ninguna información hasta tanto se elabore un documento. Ahora bien, esto que ha salido del millón de dólares no es cierto”. Ese documento debe salir este miércoles.

El chisme es bueno y aparentemente le han dado por el caco a Colombia, país que se ha presentado con mucho éxito en calidad de invitado. Igual para Panamá, que inclusive se hizo cargo de la serie en crisis en medio de la pandemia, y que ha sido campeón.

El CULPABLE: Interesante resulta el tema de Max Scherzer, un futuro miembro de Cooperstown, y la sanción de 10 juegos que le ha sido impuesta por MLB por encontrar sustancias extrañas en su guante. Eso sucedió la semana pasada en su última salida y la repercusión ha sido grande. ¿Le afecta esto en su futuro, en su prestigio? El domingo, en La Hora del Deporte, conversamos al respecto con Néstor Julio Rosario, narrador dominicano de los Mets por 13 años y la respuesta es negativa. Y así mismo opina José Veras, exlanzador RD de MLB, quien reside en Miami y trabajar en el negocio del beisbol en una oficina de agentes de peloteros. Es posible que eso sea considera un mal menor, pero en lo adelante Scherzer deberá cuidarse de su guante esté siempre “inmaculado”.

CREMA DE AFEITAR. En esa conversación, José Veras fue preguntado si usaba algo durante su tiempo de liga mayor y dijo que sí. “Yo me ponía un poco de crema de afeitar en mi barba”, dijo José en una noticia simpática porque no es grasa, no es esteroides, no es brea”, etc. Pero, cada atleta hace su truquito o trampita y José también la tuvo. Veras, ahora de 42 años, jugó en Grandes Ligas entre 2006-14 para Yanquis, Cleveland, Florida, Piratas, Milwaukee, Houston y Detroit. Su record de ganados y perdidos fue de 23-23 y 3.91 de efectividad con 27 salvados. Tuvo 438 ponchados en 423 innings.

CLEVELAND O BOSTON: Los Indios de Cleveland anuncian que Manny Ramírez será llevado al Salón de la Fama del equipo… Y alguien pregunta, ¿Dónde lo hizo mejor Manny en Cleveland o Boston?.

En Cleveland, promedio de .313, 236 Hrs, 804 empujadas y 1068 hits.

En Boston, .312-274-868 y 1232 hits. Un poquito mejor en Boston, pero muy estable en esos 16 años. ¿Lo exaltará también Boston algún día? Allí ganó dos anillos de Serie Mundial, en Cleveland ninguno.