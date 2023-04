Los mejores estafadores de bases por posición

TONY GRULLON

SANTO DOMINGO



Debido a que la mayoría de los líderes históricos de bases robadas jugaron en la primera parte del 1900, cuando el béisbol era distinto a lo que es la actualidad. En la época de la llamada pelota viva y para la elaboración de este trabajo se toma en cuenta que el pelotero haya accionado en al menos dos tercio de sus encuentros en una posición. Los mejores peloteros en robadas de por vida por posiciones son los siguientes.

Receptor: Jason Kendall se estafó 189 bases y fue sacado en sus intentos 89 veces es el único cátcher de la era moderna desde 1900 en contar tres años con 20 bases ó más robadas.

Inicialista: Jeff Bagwell, se robó 202 almohadillas y fue puesto out en 78 ocasiones. Intermedista: Joe Morgan, tuvo 689 escamoteadas y fue hecho out 162 veces, nunca fue líder en la liga.

Antesalista: Howard Johnson, se robó 231 y fue capturado en 77 ocasiones. En 1989 se estafó 41 bases y se quedó a solo un jonrón para convertirse en un 40-40.

Campocorto: Bert Campaneris, llegó quieto en 649 ocasiones y fue puesto out en 199 oportunidades.

Jardinero izquierdo: Rickey Henderson, escribió una página dorada para la historia al robarse 1,406 bases y fue capturado 335 veces, otra marca que impuso Henderson fue el robarse 130 en 1982.

Jardinero central: Willie Wilson, se estafó 668 y fue capturado 134 veces.

Jardinero derecho: Ichiro Suzuki, 509 robos y fue atrapado en 117 oportunidades.

Lanzador: Bob Gibson, Se robó (13) bases y fue puesto out tratando de robar 10 veces.

Entre los lanzadores que debutaron en 1920 o después, Gibson, Rip Sewell y Greg Maddux son los únicos con al menos 10 estafadas.