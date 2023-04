Se define torneo Play-In en la Conferencia Este

AP

Nueva York

Los enfrentamientos del torneo de play-in de la Conferencia Este están establecidos, al igual que los cuatro primeros sembrados en la Conferencia Oeste.

También aparentemente decidido: la carrera de puntuación de la NBA.

Brooklyn selló el sembrado No. 6 en el Este el viernes por la noche, lo que aseguró a Miami en el No. 7 y el torneo de entrada. Los Nets jugarán contra Filadelfia en la Ronda 1 de los playoffs, lo que significa que Brooklyn se enfrentará a un dos veces campeón anotador que pronto será.

El centro de Filadelfia, Joel Embiid, no jugó en la victoria en tiempo extra del viernes sobre Atlanta y tampoco es necesario que lo haga en el final de la temporada regular de los 76ers el domingo, es casi seguro que terminará la temporada con un promedio de 33.1 puntos.

El único jugador que tuvo una posibilidad real de alcanzarlo el viernes fue Luka Doncic de Dallas. Pero jugó con moderación el viernes, se vistió con ropa de calle en el medio tiempo de la derrota de los Mavericks ante Chicago, una que eliminó a Dallas de la contienda por la postemporada y aseguró a Oklahoma City el puesto número 10 en el torneo de play-in. El entrenador de los Mavs, Jason Kidd, dijo que Doncic no jugará el domingo en la final contra San Antonio, por lo que su temporada ha terminado.

“Las decisiones, a veces, son difíciles en este negocio”, dijo Kidd.

Doncic jugó el viernes solo el primer cuarto y los primeros 35 segundos del segundo cuarto. Anotó 13 puntos, su promedio cayó a 32.4.

A menos que ocurra algo matemáticamente improbable en los últimos dos días de la temporada, Embiid se convertirá en el decimotercer jugador en ganar coronas de anotación consecutivas, y el nombre más reciente en esa lista es su compañero de equipo de los 76ers, James Harden, quien lo hizo con Houston. Embiid lo ganó el año pasado superando a Giannis Antetokounmpo de Milwaukee por 0,7 puntos por partido y ahora está listo para superar a Doncic este año por el mismo margen.

Damian Lillard de Portland terminará con un promedio de 32.2 puntos por juego; Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City es actualmente cuarto con 31.4 por juego. Para que pueda atrapar a Embiid, suponiendo que Embiid no juegue el domingo contra Brooklyn, Gilgeous-Alexander necesitaría jugar y anotar 148 puntos en el final de la temporada regular del Thunder contra Memphis, por lo que probablemente sea seguro comenzar a grabar el trofeo.

Doncic probablemente solo apareció el viernes porque era la Noche de Eslovenia en Dallas; los primeros 3.500 aficionados en el edificio recibieron una bufanda que decía "I Feel Slovenia" en un claro guiño a la patria de Doncic.

De todos modos, Dallas estaba en una posición cuesta arriba para el último puesto de juego en el Oeste. Necesitaba ganar el viernes y el domingo, y esperar que Oklahoma City perdiera ante Memphis el domingo, solo para obtener el puesto número 10 y aún necesitaban dos victorias más como visitantes para llegar a una serie de Ronda 1 contra Denver.

“Estábamos luchando por nuestras vidas y esta es la situación en la que estamos”, dijo Kidd. “La organización ha tomado la decisión de cambiar y tenemos que guiarnos por eso”.

No llegar al torneo de play-in ayuda a las posibilidades de Dallas de reclamar nada peor que la selección No. 10 en el draft de este verano, lo cual es importante, y proporciona al menos una pequeña posibilidad de ganar la lotería y la oportunidad de reclutar al fenómeno francés Victor Wembanyama. .

Si la selección de los Mavs está entre la número 1 y la número 10, Dallas se la queda. Si es el número 11 o más profundo en el borrador, se transfiere a Nueva York como parte de la compensación acordada como parte del intercambio de Kristaps Porzingis en 2019.

Entonces, aunque el campo de juego del Oeste y los enfrentamientos de primera ronda siguen sin resolverse y no estarán totalmente finalizados hasta los finales de la temporada regular del domingo, el Este está listo.

El No. 7 Miami recibirá al No. 8 Atlanta el martes por la noche, mientras que el No. 9 Toronto recibirá la visita del No. 10 Chicago el miércoles por la noche en los dos primeros juegos del play-in del Este.

Miami todavía tenía una oportunidad externa de llegar al No. 6 al ingresar el viernes, pero ahora sabe que la ronda de entrada espera.

“Esta es nuestra realidad y hay que aceptarla”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Esta es una experiencia totalmente nueva para todos nosotros. No es exactamente a dónde queríamos llegar esta temporada si regresas al campo de entrenamiento, pero eso es totalmente irrelevante. Tenemos esto frente a nosotros, y es competencia, y es una gran competencia con mucho en juego. Eso es algo que esperar”.

El ganador de Miami-Atlanta se enfrentará al No. 2 Boston en la Ronda 1; el perdedor de Miami-Atlanta será el anfitrión del ganador de Toronto-Chicago el viernes para ver quién se enfrenta al No. 1 Milwaukee en la primera ronda.

Los otros enfrentamientos de la Ronda 1 del Este: Filadelfia-Brooklyn y Cleveland-Nueva York. Esas series comenzarán el 15 o 16 de abril, cuando se abran oficialmente los playoffs.

Denver se había asegurado previamente el No. 1 en el Oeste, y Phoenix ya estaba asegurado en el No. 4. Memphis venció a Milwaukee el viernes para ganar el puesto número 2 del Oeste, lo que significa que Sacramento, una franquicia a punto de jugar su primer partido de playoffs desde 2006, será el número 3 en el grupo del Oeste.

Los otros seis equipos asegurados con nada menos que un puesto de play-in en el oeste son Los Angeles Clippers, el campeón defensor Golden State, New Orleans, Los Angeles Lakers, Minnesota y Thunder.