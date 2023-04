Ronel Blanco, el lavacarros que releva en Houston

Carlos Moreta

Santo Domingo

Ninguna palabra puede definir tanto al lanzador Ronel Blanco como es “superación”. Luego de iniciar su andar en el béisbol como tercera base y jardinero, el nativo de Santiago hizo la transición hasta la posición en la que se le conoce teniendo 18 años de edad, un trayecto donde la necesidad lo llevó a plantearse abandonar el deporte y concentrarse en sus oficios como empleado de un “car wash”.

Fue en 2016, teniendo 22 años, cuando los Astros de Houston se atrevieron a ir contra la tendencia y ofrecerle un contrato por apenas $5,000 dólares al lanzallamas dominicano, quien honra aquella oportunidad con un rendimiento que lo sitúa en el cuerpo de relevistas titulares de la franquicia.

“Esta es una gran oportunidad para mí”, así inician las declaraciones de Blanco en un conversatorio con Listín Diario, el cual expresa lo preparado que está para afrontar el reto de encontrarse en la plantilla del Día Inaugural de los actuales campeones de las Grandes Ligas.

En este instante la entrevista toma un giro distinto, puesto que el testimonio de vida e historia de progreso del jugador merecen ser contados en busca de inspirar a otros. Nos acomodamos para formular una línea de tiempo con lo que ha sido su recorrido.

“Yo duré aproximadamente tres años como tercera base (y) luego me movieron a los jardines porque tenía un buen brazo. Haciendo un ‘tryout’ un scout de los Yankees me dijo que me quería ver como pitcher, por lo que me subí a la lomita. Lancé muy bien y me quedé como pitcher”, cuenta Blanco.

Precisa que fue a los 18 años cuando pasó a convertirse en lanzador, aunque tuvo que esperar hasta los 22 para alcanzar el profesionalismo. Dice que la transición fue un proceso largo, aunque con el apoyo de Dios pudo dar con su objetivo.

Pero no todo fue color de rosas, Ronel cuenta que llegó a plantearse la decisión de retirarse, lo que no prosperó gracias a Carlos Peña, alguien que puede definirse como un motivador para él y que tenía amplia confianza en que alcanzaría la firma.

El camino estuvo lleno de dificultades en todos los sentidos para Blanco, el cual tampoco la tenía fácil en su vida personal y explica que tuvo que trabajar lavando vehículos “por necesidad”. Esto lo hacía en las tardes, mientras que en las mañanas tiraba hasta el pellejo en el estadio de béisbol.

Aunque hasta de las precariedades se aprende, pues el hoy lanzador ligamayorista brinda mucho crédito a su paso por el “car wash” en su disciplina.

Llegada a los Astros

El primer encuentro de Blanco con los Astros de Houston sucedió en un torneo amateur, teniendo un desempeño que lo llevó a ser invitado a otra demostración frente a cazatalentos del equipo. Siguió una invitación a la academia del combinado, lanzando un miércoles y sábado, siendo en este segundo día donde Román Ocumárez toma la decisión de firmar al santiaguero.

¡Oh! Espera… ¿acaso mencioné el nombre de Román Ocumárez? Este fue contactado en busca de conocer su versión en el transcurso de la firma de Ronel con la organización sideral.

“Habilidad para lanzar strikes”, responde el cazatalentos sobre la virtud que lo llevó a poner el ojo en Blanco, aunque también entra en la ecuación “una de las mejores éticas de trabajo que he visto, además de su determinación”.

Firmar a un jugador de 22 años no es una tendencia en el sistema actual, pero Ocumárez “tenía la esperanza que por su edad sería movido rápido del sistema y formar parte del bullpen de cualquier equipo”.

Bono de firma

Blanco alcanzó el profesionalismo por $5,000 dólares, una cifra deslucida en una industria que mueve millones todos los años, aunque, por más pequeño que sea el número, fue un “dinerito” que sirvió de provecho para él y los suyos.

Cuenta que le brindó la opción de acomodar varias cosas en la casa, especialmente con la compra de una ‘buena cama’.

Esquema de trabajo

Blanco inicia desde 2016 con su paso por los circuitos minoritarios, primero en la Dominican Summer League y el mismo año viajó hasta Estados Unidos. En este transcurso, su primer pasó fue mejorar la mecánica de lanzamientos, implementando un ritmo diferente a su etapa como pelotero amateur.

A partir de ahí pasó cinco años navegando en distintos niveles, pasando a debutar como ligamayorista en fecha del ocho de abril de 2022.

Experiencia de invierno

“Me sirvió de mucho”, dice Blanco sobre su paso por las Estrellas de Oriente en la Liga Invernal Dominicana. “(…) Cómo reconocer a los bateadores, cómo captar cosas de las que quizás no tenía conocimiento. Necesitaba lanzar y adquirir esa experiencia, también tomar más calma en la lomita y tener mayor dominio de la situación”, agrega.

Otro factor recae en la parte económica, pues con el final de temporada de las ligas menores los jugadores no reciben pagos en el tiempo muerto, por lo que ha tenido la opción de una segunda entrada económica y la facilidad de devengar un sueldo en el año completo.

Nueva oportunidad en MLB

“El año pasado tenía los pitcheos para estar ahí (todo el año en Grandes Ligas); quizás no hice el ajuste que debí hacer en la transición, lo que me costó bajar (a las menores). Este año vine con la mejor experiencia de Dominicana y los ajustes necesarios”, dijo Blanco.

Apunta que la organización le sugirió la opción de lanzar múltiples entradas durante los campos primaverales, cosa que afrontó sin inconvenientes. Tomó la decisión, pasando incluso a iniciar partidos con lo que sería un nuevo rol para él.

Una vez definido el roster, los Astros se acercaron a Blanco con la pregunta sobre su disponibilidad para lanzar varias entradas desde el relevo en Grandes Ligas como el único cupo que estaba disponible. Aceptó y el resto se cuenta solo, ubicándose dentro del cuerpo de brazos titulares de la franquicia.

De forma previa, Blanco estuvo durante el invierno como un pitcher de la novena entrada para las Estrellas, de modo que cambiar su plan de juego sugiere que debe implementar ajustes. La mentalidad fue aquello en lo que decidió enfocar sus cambios.

“El talento es importante, pero más la educación”

Un detalle que causa impresión de Blanco es su facilidad de expresión, lo que en el desarrollo de las cosas lo llevó a referirse a quienes apenas se abren camino en el negocio y como tienen en la educación un aliado vital, parte de sí mismos.

