¿Nueva estrella del pitcheo dominicano?

PEDRO G. BRICEÑO

SANTO DOMINGO

Las frecuentes noticias negativas alrededor de varios abridores de los Yankees, trajo consigo una para sonreir, disfrutar y deleitarse: El surgimiento de Jhony Brito.

Con sus compatriotas Frankie Montás y Luis Severino, así como Carlos Rodón comenzando en la lista de lesionados, la figura de Brito surgió entre los posibles reemplazo.

Pero no fue fortuito, venía de lanzar 5.2 de actos perfectos frente a los Azulejos en su última presentación en la pretemporada. Esta le abrió un espacio en la diezmada rotación de los rayados.

El domingo, el joven de 25 años, no hizo quedar mal a quienes ponderaron su virtud de buen lanzador, tras navegar durante cinco episodios, en que no permitió carreras, aceptó dos aislados hits, otorgó un boleto y abanicó a seis frente a los Gigantes en un nuevo éxito de los Yankees en la recién iniciada campaña.

Un nativo de Sosua, Puerto Plata, quien tuvo sus primeros pasos en la Liga Juan Rosario de esta comunidad, Brito no sintió temor de vestir el famoso uniforme, mucho menos de accionar en el histórico escenario.

Ya él había llamado mucho la atención del dirigente Aaron Boone, quien en una sesión de bullpen en Tampa lo observó lanzar strikes tras strikes en su variada combinación de cuatro pitcheos.

“El nos puede ayudar mucho”, expresó Boone para la ocasión a un grupo de instructores del equipo.

Pero, ¿Quién es Jhony Brito, quien sin proyección, al menos este año, puede ser capaz de ayudar a resolverle una crítica situación a los Mulos?.

Su primera liga

El manager que lo acogió siendo un niño, Juan Rosario, expresa que se forjó en su liga y su posición siempre fue la de lanzador.

“Desde pequeño mostró mucha disposición para el juego y por aprender sobre al arte de lanzar, lo tuvimos hasta que le llegó la oportunidad de ir tras una firma”, sostiene Rosario al Listín Diario.

Con 13 años emprendió la búsqueda de su destino hacia Santo Domingo, llegando a la parte Norte, a la Academia de Franklin Ferreras, donde comenzó a perfeccionar el naciente repertorio que ya poseía en su vieja liga.

Pacto por 35 mil dólares

Tras varios años allí trabajando, logró firmar con los Yankees en Julio 2 del 2015 por 35 mil dólares, con 17 años, hecho que se convirtió en el gran sueño que tenía.

“Tenía muchas condiciones, conoce bastante el arte de lanzar, lo mostraba en cada una de sus presentaciones”, sostuvo de su lado Ferreras sobre este nuevo portento de su academia que escala las grandes Ligas y quien en este aspecto se une a Manuel Margot, Domingo Acevedo, Víctor Robles , José Peña entre otros.

El tuvo una labor combinada el año pasado entre Doble a y Triple A con 11-4 y 2.96 de efectividad.

Este hecho le ayudó de manera considerable ser incluido en el roster de 40 de los Yankees y ya montado ahí, batalló para tener una brillante jornada en los entrenamientos, lo cual realizó y esto se unió a las lesiones de varios de los abridores que el dirigente Boone tenía proyectado para el comienzo de la campaña.

¿Habrá llegado Brito para quedarse?. ¿En el tendrá República Dominicana otro nuevo portento del pitcheo?. Al menos tuvo un buen inicio y el tiempo dirá que tanto será capaz de sobrevivir al más alto nivel.