La Locura de Marzo llega a la Lidom

HORACIO NOLASCO

SAN FRANCISCO DE MACORIS

La Locura de Marzo, el fabuloso torneo de baloncesto universitario de los Estados Unidos, ha coincidido con la apertura de la agencia libre en la Lidom, que más que extravagancia se ha convertido en una verdadera danza de los millones.

El primer mes del nuevo proceso (del 15 de febrero al 15 de marzo) fue apacible. Se analizaron las diferentes vertientes, los equipos comenzaron a hacer los ajustes y a fichar nombres sonoros como César Valdez, Marcel Ozuna, Raúl Valdez, Yamaico Navarro, Zoilo Almonte...todo fue a pedir de boca.

Al llegar el 15 de marzo, día fijado para que los jugadores pudieran negociar con su equipo original, y a la vez recibir ofertas de los otros cinco equipos, toda la república estaba inmersa en la derrota sufrida por nuestra selección en el Clásico Mundial ante los boricuas. Caímos en una especie de pesadilla para algunos, sueño para otros y hasta fábula para los más beneficiados de tan lucrativo negocio.

Lo primero del nuevo evento es lo ético. Wester Rivas, el máscara ganador del Guante de Oro y de la Serie del Caribe, fichó con los Toros del Este por una suma mensual de 1.4 millones de pesos.

Del nagüero, se dice, cobraba 380 mil pesos al mes con los Gigantes. Es muy fácil, ser gerente de un nuevo conjunto, con la cartera abierta, decirle a tu ex pelotero ¨ mi viejo, no firmes con ese equipo, no importa que te dupliquen el salario, yo te quiero en mi cuadra y tu sueldo estará muy por encima del millón de pesos ¨. Lo ético es lo primero que se perdió en esta agencia libre.

Está el asunto de los equipos ganadores y perdedores en el proceso. Por mucho Toros y Leones han sido los grandes inversionistas de una danza de los millones que no ha tenido ningún tipo de parámetros ni regulación. Yermín Mercedes, Esmil Rogers, Gustavo Núñez, Aneury Tavárez, Wirfin Obispo y Webster han sido los nombres más sonoros adquiridos por un conjunto que tiene dos años fuera de la postemporada.

Los Leones quieren voltear la página de tres temporadas sin asistir a la semifinal o Round Robin. Adquirieron a Gary Sánchez, Orlando Calixte, Jeurys Familia, Abraham Almonte, El Tsunami Martínez, Samber Pimentel y el nuevo Hombre Nuclear Junior Lake. El jardinero petromacorisano (.164-1-2 en 41 juegos en la regular; .194-2-4 en el RR y .200-0-0 en la final) acordó por la magnífica suma de 2.0 millones de pesos mensuales.

Ante tanto dinero uno no sabe qué reacción tendrán los Erik Gónzalez, Franmil Reyes y Pedro Severino, por mencionar tres caballetes con el nivel de MLB en los Leones o los taurinos Jesús Sánchez, Rodolfo Castro y Bryan De La Cruz a la hora de firmar sus contratos con esos dos equipos antes de iniciar la temporada 2023-24.

Obviamente las Estrellas y los Gigantes han sido las novenas más golpeadas y pasivas en este período. Tigres y Águilas han salido librados tras perder hombres importantes. La lectura que nos deja esta danza de los millones es que Toros y Leones desean salir del hoyo a un costo muy elevado.

El Torolio y los melenudos están conminados a alcanzar al menos la serie final, pues sería un fracaso de marca mayor no llegar al menos a ese nivel para las dos novenas que han roto todos los parámetros en la Locura de Marzo de la Lidom.