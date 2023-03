Miami: sede del Clásico y de buen golf

Félix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. La ciudad de Miami es el epicentro del Clásico Mundial de Béisbol, un evento cuatrienal que reúne lo mejor del béisbol mundial, y en el que nuestro equipo sale como gran favorito, aunque el juego de hoy es crucial pues debemos ganarle a Puerto Rico para poder pasar a segunda fase. Pero en la Ciudad del Sol no todo es beisbol, pues también hay mucho golf. Decenas de “Fiebruses” locales se han dado cita en el Clásico y aprovecharán para jugar en dos de las ciudades más emblemáticas del golf en la Florida: Miami y Orlando. Conozcamos un poco de cada una:

MIAMI: Hay 45 campos de golf en la ciudad de Miami, 31 de ellos situados a 20 millas del centro, incluyendo 8 públicos, 17 municipales, y 9 privados. El campo más antiguo en el área de Miami es el Miami Springs Golf & Country Club (1923), y uno de los campos más largos es The Club at Emerald Hills (7,785 yardas). Trump National Doral está calificado como el mejor campo en la zona urbana, pero nombres como Indian Creek CC, Turnberry Isle Resort and Club, Normandy Shores Golf Club, Miami Shores GC, Palmetto GC, The Country Club of Miami, Granada GC, Miccosukee Golf and CC, Riviera CC, Coral Gables GC, Briar Bay Golf Course, y Miami National Golf Club, son de los preferidos. Una mala noticia es que el legendario Miami International Links, mejor conocido como Melreese Golf Club (1942) tiene sus días contados, pues fue vendido al exfutbolista David Beckham, quien construirá allí un estadio de futbol (eso está por verse), un mall, y hoteles de primera. La noticia entristece a miles de aficionados que empezaron a practicar el golf en Melreese, y la nostalgia se siente en grande pues cierra este domingo 19. Miami se caracteriza por su buen clima, su cercanía a la costa, y una gran cultura hispana, influenciada por la gran colonia cubana, puertorriqueña y dominicana residente en el área.

ORLANDO. La ciudad de Micky y Minnie es otra joya del estado de la Florida, con un clima muy parecido a la gran ciudad, pero de invierno más duro. Orlando también es el hogar de muchos jugadores del PGA Tour que disfrutan del fácil acceso al centro de Florida y de su gran golf, un elemento clave para el Condado de Orange (mucho antes que lo fuera Disney World), con campos que datan de los años 20’s. Hoy podemos elegir entre más de 200 campos en Orlando que van desde resorts de cinco estrellas hasta campos económicos y aptos para todo tipo de presupuestos. En la zona podemos citar layouts conocidos por los criollos como Shingle Creek GC, Winter Park GC, Southern Dunes Golf & CC, Bay Hill Golf Club, Deltona Club, Orange Country GC, Grand Cypress Resort, Reunion Resort and Club, Ritz-Carlton Golf Club, Magnolia GC, Lake Buena Vista GC, Oak Trail GC y Tranquilo GC, entre otros.

Ciudades como Palm Beach, West Palm Beach, Naples, Ponte Vedra, San Augustine, más al norte, Jacksonville y Tallahassee, y al oeste, Tampa, son verdaderos paraísos del golf. Miami, como una ciudad apetecida para el retiro, abre sus puertas al mundo. Si usted decide ir a lo que resta del Clásico, no deje de darse una vueltecita por el campo de su preferencia. Le aseguro que no se va a arrepentir.

AMBIENTE DE BÉISBOL: Miles de fanáticos desde toda Latinoamérica han llegado a Miami, especialmente desde Puerto Rico, Panamá, Colombia, y obviamente de República Dominicana. En el estadio se siente un ambiente casi local, con los fans coreando los cánticos de batalla con los que arengan a sus respectivos equipos locales. Definitivamente, Miami estas semanas es el epicentro del beisbol mundial.