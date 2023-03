Primera caída

La derrota de República Dominicana ante Venezuela el sábado fue dolorosa por varios motivos. El juego finalizó 1-5 para los venezolanos, y eso incomodó a mucha gente.

.-Teniendo Dominicana el tipo de talento en su ofensiva, no se esperaba que apenas hagan una carrera en un juego, mucho menos con la trascendencia de un debut en un clásico mundial en el cual sale como favorito.

.- Los bateadores del medio (Manny Machado,Teoscar Hernandez , Rafael Devers màs Jeremy Peña, en total batearon de 15-0, recibiendo tres bases por bolas. Eso fue terrible, y dejaron en base a todo el mundo. La ofensiva fue de 10-0 con corredores en posición anotadora.

.- Solo dos hombres movieron sus bates, Juan Soto con par de dobles y Jeimer Candelario con par de hits. El resto, silencio casi absoluto.

.- Lamentable salida para Sandy Alcàntara, el ganador del Cy Young Liga Nacional, de quien se esperaba una presentación de pocas libertades. Permitió 5 hits en 4.2 entradas, 3 carreras, incluyendo jonrón solitario de Anthony Santander y un hit remolcador de dos por David Peralta. Ambos bateadores venezolanos son de Grandes Ligas y están en su mejor momento.

.- Hubo varias críticas al manager Rodney Linares, que las respondió con valentía luego del juego.Se le criticó haber sacado al receptor de planta Gary Sànchez en el 5to. Inning por un bateador emergente,( Robinson Canò, que se ponchò). La crítica llegó porque era demasiado temprano cuando solo se tiene dos catchers.

.- Pero los managers no batean ni pitchean, y lo decisivo fueron dos factores: 1ro. La mala salida de Alcàntara, y la pobreza del pitcheo. Los bates tuvieron 15 ponches (de 27 outs), lo cual es una exageración.

. Lo que viene es el partido de hoy ante Nicaragua (12 M.), y el de mañana contra Israel, 7 PM: Ambos juegos deben ser victorias dominicanas sin dificultad, y luego un compromiso clave el miércoles ante Puerto Rico. (La importancia del juego del miércoles está relacionada con el resultado de anoche entre boricuas y venezolanos).

.- Pienso que el ambiente deberá cambiar luego de hoy, naturalmente, si se concreta un triunfo fácil. Porque si no es así, el “juidero” será grande.

EL OTRO PODER: Es cierto que Dominicana tiene talento de sobra en su alineación, pero no obvie Venezuela, que tiene un tremendo grupo. Ya empiezan a mostrarlo en sus dos primeros choques, y eso se extenderá todo el torneo. Anoche enviaron un mensaje de poderío pues en los dos primeros innings se pusieron 7-0 con jonrones de Anthony Santander y Salvador Pèrez..

EL HONOR: El presidente Luis Abinader hizo el lance de la primera bola antes del partido del sábado.Se hizo acompañar de su esposa Raquel, dos dos inmortales, David Ortiz y Pedro Martìnez, y de un futuro inmortal , Albert Pujols. El cátcher fue el venezolano Luis Sojo, para equilibrar la ceremonia… Abinader se quedó el juego entero, y luego sectores de la oposición dijeron que fue a Miami a “azarar” al equipo dominicano. ¿Eso existe?

FALLECIDOS: El viernes pasado fallecieron dos figuras notables del deporte nacional. Jesùs Alou, el menor de la famosa trilogía,murió a los 80 años de edad .. Estuve en el velatorio el sábado , y sus restos fueron sepultados este domingo por la tarde.-.. En la funeraria me encontrè con su hijo Jey Alou, agente de peloteros, su sobrino Moisès Alou, y también con varios peloteros retirados, entre ellos Juan Marichal (Cooperstown) Ervin Santana y Cèsar Gerònimo. Jesùs fue un bateador libre, del tipo de Vladimir Guerrero, que no tenía zona de strike. Marichal mantiene su salud muy bien, y estaba acompañado de su esposa Alma.

EL ENTRENADOR: También falleció en Atlanta Sergio Abreu, una leyenda como entrenador de baloncesto en el país. Fue campeón en todas las categorías, y varias veces al frente del Club San Carlos..Yo tuve la fortuna de compartir con Sergio en los tiempos en que fui gerente de San Carlos entre 1986-1991. En esos tiempos el equipo asistió a 5 finales corridas en el Distrito, ganando tres de ellas.. Sus restos serán traídos al país en los próximos días. Paz a su alma.

LA ALINEACIÓN: No sé cuál será la alineación de Dominicana este lunes, pero me permito recordar dos elementos: 1) que en el roster RD hay mucho talento, y es válida la alternabilidad.. Y 2do. Estamos en período de entrenamiento de grandes ligas, y hay que dar chance de juego a todo el mundo.. Por eso no se extrañen que algunos se queden en la banca, de vez en cuando.

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com

Twitter: hectorj_cruz

hjcbeisbol@hotmail.com