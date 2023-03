El Deporte domingo, 12 de marzo de 2023

CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL

Dominicana cae 5-1 ante Venezuela

El pitcheo venezolano retiró por la vía del ponche a 15 bateadores dominicanos.

Pedro G. Briceño

Miami, Estados Unidos

El pitcheo venezolano detuvo a la ofensiva quisqueyana en una vuelta, seis hits y 15 ponches. Peralta y Santander sobresalieron con el madero. La República Dominicana cayó este sábado ante Venezuela con marcador de 5-1 en su primer partido del Clásico Mundial de Béisbol correspondiente al Grupo D, efectuado en el Loan Depot de esta ciudad. Anthony Santander bateó jonrón y triple, mientras que David Peralta produjo doblete y sencillo, remolcó tres vueltas y cinco lanzadores venezolanos limitaron la ofensiva Dominicana a solo seis hits y recetaron 15 ponches. La de este sábado es la primera victoria que los suramericanos registran ante sus rivales quisqueyanos en cinco presentaciones en la historia de los Clásicos Mundiales. José Ruiz, el segundo pitcher de los vencedores, fue el ganador, mientras que Sandy Alcántara, el abridor por los quisqueyanos fue el perdedor. Martín Pérez, el iniciador de los triunfadores tuvo una aceptable actuación y permitió una vuelta en tres entradas y un tercio y ponchó a 4. De su lado, el relevo dejó en solo dos hits a su archirrival dominicano, otorgó dos boletos y abanicó a 11. Los dominicanos desperdiciaron varias oportunidades de anotar carreras, como en el segundo episodio, cuando tuvieron las bases llenas con un out y no marcaron vueltas y en el octavo tenían corredores en primera y segunda con uno fuera y Anthony Santander realizó una gran atrapada en el jardín derecho en batazo de Jeimer Candelario. En el noveno tuvieron corredores en tercera y primera con un out y tampoco marcaron carrera. Este domingo es día de descanso para los quisqueyanos, pero retornan el lunes a la acción con un partido ante Nicaragua a las 12:00 del mediodía. Este será el primer choque ante su rival en la historia de este evento. Cristian Javier es el pitcher programado para subir al montículo. Las anotaciones Dominicana anotó una vuelta en el primer episodio tras imparable de Julio Rodríguez al central y anotó por doble de Juan Soto entre el central y el izquierdo. Pero Venezuela ripostó con una vuelta en el segundo por largo vuelacercas de Santander por todo el prado derecho ante Alcántara. Dos más marcaron los venezolanos en el cuarto, tras llenar las bases sin out y cuando Alcántara parecía sofocar la situación al sacar dos out seguidos, Peralta le disparó sencillo al derecho que trajo dos al pentágono y provocó la salida del Cy Young de la Liga Nacional en la campaña pasada. Otra más fabricó Venezuela en el sexto tras boleto a Eugenio Suarez y doblete de Peralta a la pared del prado central frente a Luis García. La quinta de los ganadores llegó en el octavo por triple de Santander luego de dos fuera y sencillo de Suárez. Por Venezuela, Santander empalmó jonrón y triple, Peralta su doblete y sencillo. Por los dominicanos, Soto conectó dos dobletes y Candelario dos hits.