Estados Unidos logró su primer título en el 2017

Alex Rodríguez

rodriguezalexandro@yahoo.es

Para Estados Unidos, la cuarta fue la vencida. Para Puerto Rico, otra amarga despedida.

Luego de los triunfos obtenidos por Japón (2006, 2009) y República Dominicana (2013), el turno fue para los estadounidenses en el Clásico Mundial de Béisbol que se celebró del seis al 22 de marzo del 2017 en cuatro países.

Marcus Stroman fue el Jugador Más Valioso del torneo cuando terminó con un porcentaje de carreras limpias permitidas de 2.35 en 15.1 entradas, incluyendo seis en blanco en la victoria en la final 8-0 sobre los boricuas, subcampeones por segundo certamen consecutivo.

Dominicana, el campeón defensor, fue eliminada en la segunda ronda tras perder ante Estados Unidos al que había vencido en la primera ronda. Los otros dos semifinalistas fueron Países Bajos y Japón.

Colombia e Israel hicieron su debut tras pasar por el proceso de clasificación, que incluyó cuatro torneos previos. Otros 12 de los 16 países que participaron en esta ocasión ya habían asegurado su lugar basado en su actuación en la primera ronda del 2013.

La ronda de campeonato fue celebrada en Los Angeles, San Diego y Tokio sirvieron de sede para la segunda ronda, mientras que Seúl, Tokio, Miami y Zapopán (México) presentaron la primera ronda.

Grupo A: Israel (3-0), Países Bajos (2-1), Corea del Sur (1-2), China Taipei (0-3). Tuvo como sede el Gocheok Sky Dome en Seúl, Corea del Sur. Israel, el número 41 del ranking mundial para entonces, se convirtió en el primer invicto en la primera ronda tras salir de las clasificaciones. Ryan Lavarnway (.556/.692/.889) con 4 boletos, jonrón y tres empujadas fue el MVP.

Grupo B: Japón (3-0), Cuba (2-1), Australia (1-2) y China (0-3). Tuvo como sede el Tokio Dome de Japón. La victoria cubana sobre Australia (4-3) le dio el avance a la segunda ronda. El jardinero Yoshitomo Tsutsugoh bateó .364 y fue el más valioso del grupo.

Grupo C: Dominicana (3-0), Estados Unidos (2-1), Colombia (1-2) y Canadá (0-3). Manny Machado (.357) fue el MVP del grupo. Tras caer detrás 5-0 ante Estados Unidos, los dominicanos remontaron para ganar 7-5 en su segundo partido. El último día, Colombia obligó a Dominicana a jugar 11 entradas, pero un rally de 7 en ese inning y un out en home a Oscar Mercado en el noveno preservó el invicto criollo.

Grupo D: Puerto Rico (3-0), Venezuela (2-2), Italia (1-3), México (1-2). En el estadio de los Charros en Zapopán, México, los boricuas cruzaron con facilidad, pero los locales fueron eliminados por los criterios de desempate (menos carreras permitidas por entradas defensivas jugadas). Venezuela hizo un rally en el noveno para ganar el juego de desempate a los italianos.

Segunda ronda

Grupo E: Japón (3-0), Países Bajos (2-1), Israel (1-2) y Cuba (0-3). También en el Tokio Dome.

Los japoneses avanzaron invictos a semifinal, mientras que Países Bajos aplastó a Israel (12-2) y Cuba (14-1).

Grupo F: Puerto Rico (3-0), Estados Unidos (2-1), Dominicana (1-2) y Venezuela (0-3). En el Petco Park, de San Diego.

Los boricuas siguieron invictos y detuvieron la racha de 11 victorias criollas. Los venezolanos no fueron rivales y en la revancha, Dominicana tomó ventaja de 2-0 ante Estados Unidos, pero estos vinieron de atrás para ganar 6-3 y dejar fuera al campeón del 2013.

En las semifinales, prevalecieron los boricuas ante Países Bajos (4-3) y Estados Unidos frente a Japón (2-1). En la final, los norteamericanos blanquearon a los caribeños 8-0.

All-Star

C – Yadier Molina (PUR)

1B – Eric Hosmer (USA)

2B – Javier Báez (PUR)

3B – Carlos Correa (PUR)

SS – F. Lindor (PUR)

OF – W. Balentien (NED)

OF – G. Polanco (DOM)

OF – C. Yelich (USA)

BD – C. Beltrán (PUR)

P – Kodai Senga (JPN)

P – M. Stroman (USA)

P – Josh Zeid (ISR)

Posiciones.

1.Estados Unidos (6-2)

2. Puerto Rico (7-1)

3.Japón (6-1)

4.Países Bajos (4-3)

5.República

Dominicana (4-2)

6.Israel (4-2)

7.Cuba (2-4)

8.Venezuela (2-5)

9.Australia (1-2)

10.Corea del Sur (1-2)

11.Colombia (1-2).

12.Italia (1-3)

13. México (1-2)

14.China Taipei (0-3)

15. Canadá (0-3)

16.China (0-3)

Asistencia.

Los 40 partidos atrajeron un total de 973, 699 fanáticos a los parques para un promedio de 24,342 por encuentro.