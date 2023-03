República Dominicana vive una "fiebre de baloncesto" con su pase al Mundial

Ramón Santos Lantigua/ EFE

Santo Domingo, RD

República Dominicana vive una verdadera "fiebre del baloncesto", después de la reciente victoria de su selección sobre Argentina, que le dio su tercer pase consecutivo a un Mundial y que se traducirá en un mayor respaldo económico al equipo nacional.



De lo que significa este "apoteósico" triunfo habló con EFE Fernando Teruel, durante muchos años entrenador del combinado dominicano y que tiene en su haber ser el primero que entrenó profesionalmente a Antonio "Chicho" Sibilio, quien brilló con la selección española, el Barcelona y el Taugrés Vitoria, así como a Alfred Horford, primer dominicano en jugar en la NBA estadounidense y padre de Al Horford, de los Boston Celtics.



Para Teruel, la clasificación para el Mundial motivará a muchos jóvenes de República Dominicana a practicar baloncesto, consolida un esfuerzo acumulado de años y "estimulará" al empresariado a dar un mayor apoyo económico a la selección nacional.



Agregó que la victoria del domingo pasado en Mar de Plata (Argentina) es fruto del trabajo en las categorías inferiores, de jugadores dominicanos captados en el exterior y de la "abundancia de talento" de torneos nacionales como el de Santo Domingo, Santiago (norte del país) y San Pedro de Macorís (este).



"Sin duda que tras este extraordinario triunfo sobre un rival del nivel de Argentina los patrocinios se incrementarán porque no son pocos los estudios mercadológicos que indican las ventajas de invertir en el baloncesto (...) Habrá, incluso, empresas internacionales que se interesarán en aportar a la casaca nacional", dijo Teruel.



Para el también educador físico, la clasificación para el Mundial ha dado inicio a una "fiebre del baloncesto" en República Dominicana porque "mucha gente" comienza a ver ese deporte como ve al béisbol, con un futuro "infinito" para forjarse esperanzas económicas y de estudios en Estados Unidos.



"En el caso particular del baloncesto, esto se expande a Europa, a países como España, donde ya ha habido una presencia de dominicanos respetable entre la que destaca la incorporación reciente de Jean Montero, el versátil y joven jugador, quien fue uno de los héroes del triunfo sobre los argentinos", agregó.



Montero, de 19 años, anotó 22 puntos en la segunda mitad del choque para convertirse en una pieza vital en el triunfo de la plantilla que dirige el argentino Néstor "Che" García. El dominicano se unió al Real Betis español en dos partidos a principios de la presente temporada.



"Pienso que no solo el béisbol es marca país, también lo es el baloncesto, que no podía quedarse atrás y ahora lo vuelve a demostrar con su tercer billete consecutivo a un Mundial (...) Hoy en el mundo entero se habla de la victoria de República Dominicana, eso es extraordinario", destacó.



En su opinión, jugadores dominicanos en la NBA como Horford, Chris Duarte y Karl-Anthony Towns, de madre dominicana, se "interesarán" por formar parte de la selección dominicana antes de que el equipo quede estructurado definitivamente con miras a la cita mundialista que se celebrará entre agosto y septiembre próximos en Japón, Indonesia y Filipinas. Los tres ya se han uniformado con la selección tricolor.



"El Gobierno (dominicano), las empresas, la práctica en las categorías menores, el trabajo de la Federación (de baloncesto) están fomentando un movimiento nacional interesante con la celebración de torneos en todas las provincias del país, a lo que habría que agregar el fortalecimiento de los programas de entrenamiento científico de jugadores con talento y la capacitación de entrenadores y árbitros", comentó Teruel.



De hecho, según la encuesta EnHogar-2022 de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana, el baloncesto ha superado al béisbol como la disciplina más practicada en el país: el 30,2 por ciento de los entrevistados prefiere practicar básquet frente al 29,3 por ciento que se decanta por el béisbol.