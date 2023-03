San Luis sigue

Héctor J. Cruz

Los Cardenales de San Luis del 2023 deberán continuar dominando la División Central de la Liga Nacional tal como hicieron el año pasado. El club tuvo marca de 93-69 y ganó el grupo con 7 juegos de ventaja sobre el segundo lugar, Milwaukee.

El manager Oliver Mármol, de ascendencia dominicana, tuvo notable éxito en su primera campaña. Mármol apenas tiene 36 años de edad y nació en la organización desde que fue drafteado en 2007. Era un infielder, pero se retiró temprano en 2011 iniciando entonces una carrera de instructor y dirigente.

En 2017 subió al equipo mayor como coach y alcanzó el máximo puesto de manager en 2022. Nació en Orlando, Florida.

FIGURAS: Los Cardenales son el segundo equipo de Grandes Ligas con más coronas, un total de 11, muy lejos de los líderes Yanquis de Nueva York con 27.

San Luis tiene dos figuras básicas para su núcleo. El primero es el inicialista Paul Goldschmidt, MVP de la Nacional la pasada campaña con una actuación de 35 jonrones, 115 remolcadas. El otro es Nolan Arenado con 30 cuadrangulares y 103 remolcadas siendo el ganador del Guante de Oro como antesalista diez años corridos. Es decir, los 10 que tiene en MLB.

En el resto de las posiciones San Luis carece de figuras. Sus principales hombres están en la rotación de pitcheo con el cuarentón Adam Wainwright (11-12 y 3.71), Miles Mikolas (12-13, 3.28), Jordan Montgomery (6-3 y 3.11 luego de llegar desde los Yanquis a mediados de año), Jack Flaherty y Steven Matz… Ryan Helsley tuvo 19 salvamentos con 1.25 de efectividad, más 94 ponches en 64 entradas. En un período esa labor la hizo Geovanny Gallegos con 14 salvados.

Por ahí anda el zurdo dominicano Génesis Cabrera, buscando estelaridad.

San Luis fue a play off el año pasado y fue despachado de inmediato por Filadelfia en dos juegos. Pero todo luce que tiene su maquinaria aceitada para esta próxima campaña, deberán ganar más de 90 y optar de nuevo por el primer lugar.

El año pasado despidieron a su estrella de la receptorìa Yadier Molina, quien les regaló una carrera de 19 años, durante los cuales ganó 9 guantes de oro. También despidieron al futuro inmortal Albert Pujols, quien sorprendió a todos con una temporada de 24 jonrones, alcanzó los 700, lo que parecía improbable y se retiró con 703.

Un club de mucha tradición, Cardenales de San Luis.

CLÁSICO MUNDIAL: Varios peloteros salieron de roster ayer… De los dominicanos, José Leclerc, con rigidez en el cuello, y aparentemente Gregory Soto, relevista de los Filis de Filadelfia. El tiene un problema de visado y está en Santo Domingo todavía… El boricua José Miranda, antesalista de Minnesota, se retira de Puerto Rico. Igualmente el venezolano Miguel Rojas, quien se proyecta ahora como short de los Dodgers de Los Angeles. Falta al menos una semana para el inicio de la acción y de seguro otros tendrán lesiones o cuidarán sus intereses… ¿Cuáles pitchers entrarán por Dominicana? Se citan los nombres de Enyel de los Santos o César Valdez y el zurdo Génesis Cabrera.

DE INTERÉS: Kansas City extendió un contrato de liga menor al jardinero Jackie Bradley Jr… Este señor brilló como jardinero central de Boston, pero se le acabó la gasolina bien temprano… Ayer corrió el rumor de que el Licey no ofrecería contrato a Yermín Mercedes ni Pablo Reyes.. Sin embargo, el presidente del club, Ricardo Ravelo, dijo que ellos harían la diligencia de retener a todos sus jugadores, un poco más de 20… Desde luego hay que entender que por ahora ningún club puede anunciar que no ofrecerá a equis jugador, deben esperar la fecha del 15 de marzo, que es lo reglamentario, para dejar que el agua corra sola. A partir de ese día, jugador que no haya firmado será agente libre.

