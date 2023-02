CAROLINA CRUZ DE MARTINEZ

La fantasía es “la capacidad humana para imaginar hechos, sucesos o situaciones que pueden ser posibles o imposibles, reales o irreales”; esto es muy delicado cuando hablamos de atletas y deportistas.

La fantasía en el deporte puede volver al atleta creído y engreído, si piensa que tiene mas habilidades de la que realmente posee; puede volver al atleta fanfarrón y desmedido si se auto engaña pensando que la millonada siempre estará y no se esfumará; puede dislocar al atleta llevándolo a pensamientos perversos que lo hagan caer en hábitos dañinos; puede causar una distorsión de personalidad tal que termine creyéndose algo que al final no es en realidad afectando su identidad, raza, género, etc.

No podemos ser fantasiosos, es un estado peligroso. La fantasía sólo existe en las películas, series, sagas y redes para causar un estado momentáneo de enganche, excitación y entretenimiento. Permitir a nuestra mente fantasear con situaciones y personas reales como si fuera un video juego, un avatar o un holograma siempre será una mala jugada que nos traicionará.

La vida no es una fantasía, el profesionalismo deportivo no es una fantasía, papa y mama no son una realidad virtual, los compañeros de equipo no son irreales, así como tampoco lo son los fanáticos ni el cuerpo técnico de una organización; esta generación está envuelta en una nube tecnológica, rodeada de ‘instantaneidades’ que tiene el objetivo de deshumanizarlos, entendiendo que todo está robotizado y automatizado.

Nosotros los adultos, los que tenemos la responsabilidad de los deportistas del futuro debemos asumir una actitud pro-activa, diligente, adrede y enfocada para prevenir que la fantasía mediática

inunde la vida mental de nuestros pequeños atletas. Si damos rienda suelta a que los niños extrapolen sus escenas de video juegos al play, cancha, piscina, campo y pista, tendremos seres humanos fantaseando sin sentido de la realidad y la vida. Despertemos y dejemos de fantasear pues hace rato estamos viendo señales de que andamos mal.

“¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior?”

Santiago 4:1 NTV